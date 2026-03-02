Опитування: трохи більше чверті американців підтримують удари по Ірану

Згідно з результатами опитування, 27% американців схвалюють операцію «Епічна лють», яку США розпочали спільно з Ізраїлем. Водночас 43% не підтримують удари, а 29% не визначилися.

Про це свідчать дані соцопитування Reuters/Ipsos.

Понад половина республіканців підтримують удари, 32% вагаються, 13% виступають проти. Серед демократів лише 7% схвалюють операцію, тоді як 74% – проти, а 19% не визначилися.

Скепсис американців щодо рішення президента Дональда Трампа санкціонувати військові дії стосується не лише Ірану. Понад половина учасників опитування заявили, що глава держави застосовує військову силу «занадто часто». Так вважають 23% республіканців, 87% демократів і 60% тих, хто не підтримує жодну з партій.

Опитування проводилося під час ударів США та Ізраїлю по Ірану та завершилося до того, як оголосили про перші американські втрати в операції. З моменту ударів, які втягнули Близький Схід у новий, непередбачуваний конфлікт, троє американських військовослужбовців загинули, а ще п'ятеро отримали серйозні поранення.

Хоча 55% республіканців заявили, що схвалюють удари, а 13% – не схвалюють, опитування показало, що 42% членів партії Трампа заявили, що вони з меншою ймовірністю підтримають кампанію в Ірані, якщо це призведе до «вбивства або поранення американських військ на Близькому Сході».

Рейтинг схвалення президентської діяльності Трампа дещо знизився до 39%. Це на один процентний пункт нижче, ніж за даними опитування, проведеного 18-23 лютого.

Близько 45% респондентів опитування, включаючи 34% республіканців та 44% незалежних, заявили, що вони з меншою ймовірністю підтримуватимуть кампанію проти Ірану, якщо в Сполучених Штатах зростуть ціни на газ або нафту.