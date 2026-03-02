СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
МАГАТЕ: ознак пошкодження чи ураження ядерних об'єктів в Ірані поки немає

МАГАТЕ намагається зв’язатися з іранськими органами ядерного регулювання, але поки що безрезультатно.

Рафаель Гроссі
Фото: Telegram/Денис Шмигаль

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі повідомив, що наразі не виявлено ознак пошкодження чи ураження ядерних об'єктів в Ірані унаслідок атак. 

Його заяву опублікувала пресслужба МАГАТЕ.

Поки що в країнах, що межують з Іраном, не виявлено підвищення рівня радіації вище звичайних фонових рівнів.

«Щодо стану ядерних установок в Ірані, то наразі ми не маємо жодних ознак того, що будь-яка з ядерних установок, включаючи Бушерську атомну електростанцію, Тегеранський дослідницький реактор чи інші установки ядерного паливного циклу, була пошкоджена або уражена», – йдеться у заяві. 

Зазначається, що МАГАТЕ намагається зв’язатися з іранськими органами ядерного регулювання, але поки що безрезультатно.

Центр інцидентів та надзвичайних ситуацій (ЦІНС) МАГАТЕ працює, де спеціальна команда збирає інформацію та оцінює ситуацію, враховуючи обмеження в комунікації, спричинені конфліктом. 

Іран та багато інших країн регіону, які зазнали ударів, мають діючі атомні електростанції та дослідницькі ядерні реактори, а також пов'язані з ними сховища палива.  Об'єднані Арабські Емірати мають чотири діючі ядерні реактори; Йорданія та Сирія мають діючі дослідницькі ядерні реактори. Бахрейн, Ірак, Кувейт, Оман, Катар та Саудівська Аравія також зазнали нападів. Усі ці країни використовують ядерні програми в тій чи іншій формі. 

