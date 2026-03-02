СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Reuters: у ЦРУ прогнозували, що в разі загибелі Хаменеї його замінять представники КВІР
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Пакистан заявив про "відкриту війну" з Афганістаном після зіткнень на кордоні
ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Зеленський: країна за кілька днів буде готова відкрити всі переговорні кластери про вступ до ЄС

Питання в тому, чи готовий ЄС гарантувати вступ України. 

Зеленський: країна за кілька днів буде готова відкрити всі переговорні кластери про вступ до ЄС
Фото: EPA/UPG

За кілька днів Україна технічно буде готовою для відкриття всіх шести переговорних кластерів про вступ до Євросоюзу. Але не всі лідери ЄС готові до цього.

Хто не готовий і з яких причин – відомо. Про це президент Володимир Зеленський сказав в аудіокоментарі журналістам. 

“Не всі готові дати цю можливість Україні”, – сказав він.

Зеленський нагадав, що країна багато разів обіцяла бути технічно готовою до вступу до ЄС до 2027-го.

“Ми чітко знаємо, що Путін, що б він сьогодні не обіцяв Америці або Європі, що б він не обіцяв, що він не буде блокувати Україну в ЄС – це все є брехнею. Він буде блокувати через Угорщину, через ще когось”, – сказав він.

Тому Україні потрібна чітка дата вступу до Євросоюзу, підписана і партнерами, і Росією в 20-пунктному плані. Членство в ЄС – це гарантія безпеки, підкреслив він.

“Нам потрібна конкрета дата, а 27-ий рік – це те, коли ми будемо готові”, – сказав Володимир Зеленський, зазначивши, що все залежить від партнерів, які тепер можуть гарантувати вступ і "не помилитися" так, як "помилилися з НАТО".

﻿
