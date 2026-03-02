Зеленський: країна за кілька днів буде готова відкрити всі переговорні кластери про вступ до ЄС

За кілька днів Україна технічно буде готовою для відкриття всіх шести переговорних кластерів про вступ до Євросоюзу. Але не всі лідери ЄС готові до цього.

Хто не готовий і з яких причин – відомо. Про це президент Володимир Зеленський сказав в аудіокоментарі журналістам.

“Не всі готові дати цю можливість Україні”, – сказав він.

Зеленський нагадав, що країна багато разів обіцяла бути технічно готовою до вступу до ЄС до 2027-го.

“Ми чітко знаємо, що Путін, що б він сьогодні не обіцяв Америці або Європі, що б він не обіцяв, що він не буде блокувати Україну в ЄС – це все є брехнею. Він буде блокувати через Угорщину, через ще когось”, – сказав він.

Тому Україні потрібна чітка дата вступу до Євросоюзу, підписана і партнерами, і Росією в 20-пунктному плані. Членство в ЄС – це гарантія безпеки, підкреслив він.

“Нам потрібна конкрета дата, а 27-ий рік – це те, коли ми будемо готові”, – сказав Володимир Зеленський, зазначивши, що все залежить від партнерів, які тепер можуть гарантувати вступ і "не помилитися" так, як "помилилися з НАТО".