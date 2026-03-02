Зеленський заявив, що Фіцо під час розмови погодився приїхати до України, тож він не розуміє подальшої реакції

Президент Володимир Зеленський повідомив, що словацький прем’єр-міністр Роберт Фіцо під час телефонної розмови погодився приїхати до України. Тож він не розуміє, чому Фіцо пізніше сказав, що згоден на зустріч у іншій країні.
Про це Зеленський сказав у коментарі журналістам. Президент додав, що спілкуватися треба не в соцмережах.
“Ми домовилися на зустріч. Я запросив його в Україну. Він погодився приїхати в Україну. Не дуже зрозумів, потім, правда, його реакцію”, – сказав він.
Нафтопровід “Дружба” розташоване саме в Україні, тож і зустріч стосовно нього варто проводити тут, додав він.
Контекст
Після російських ударів по нафтопроводу "Дружба", яким енергоресурси Росії надходили до Угорщини і Словаччини, Україна через пошкодження зупинила транзит.
З метою тиску на Україну Словаччина і Угорщина припинили продаж дизелю до України. Словаччина також зупинила продаж аварійної електроенергії. Хоча в Укренерго пояснювали, що вагомого значення для країни це не матиме через мізерні і рідкісні закупівлі.
Водночас Угорщина та Словаччина погрожують зупинити продаж взагалі всієї електроенергії. На Угорщину в грудні минулого року припала найбільша частка продажу електроенергії Україні – близько 41 %, повідомляло видання ExPro. Словаччина імпортувала ще 19 %. Купувати більшу кількість електроенергії Україна змушена через навмисні удари росіян по її генерації.
Також Угорщина є одним з основних імпортерів газу до України: за даними "Нафторинку", на неї в 2025-му припало 45,5 % всього імпорту. Частка Словаччини в імпорті газу вдвічі менше – 20 %, але разом з Угорщиною протягом минулого року вони імпортували понад 60 % обсягу.
Для врегулювання питань президент України і прем'єр Словаччини Роберт Фіцо провели телефонну розмову. Зеленський запросив його до України. Фіцо в соцмережах після розмови сказав, що хоче зустрітися в країні ЄС.