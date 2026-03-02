Ціни на нафту можуть зрости ще більше через затримки в Ормузькій протоці

Через ескалацію конфлікту на Близькому Сході та фактичну зупинку танкерного руху через Ормузьку протоку світові ціни на нафту можуть суттєво зрости.
Через цю протоку щодня проходить близько 20% світових поставок нафти та скрапленого газу. Після ударів США та Ізраїлю по Ірану і атак Тегерана у відповідь судновласники масово призупинили рейси через регіон, а США оголосили морську зону попередження.
Додатковим фактором ризику стало призупинення роботи великого НПЗ Saudi Aramco в Рас-Танурі після атаки безпілотника. На цьому тлі ф’ючерси на газойлю різко зросли.
Аналітики провідних фінансових установ прогнозують подальше підвищення цін. Citigroup очікує зростання вартості нафти Brent до $85 із можливим діапазоном $80–90, а у разі ударів по інфраструктурі – до $120 за барель.
Rystad Energy і RBC Capital Markets допускають підняття ціни до $100, якщо перебої в судноплавстві триватимуть тижнями. Goldman Sachs оцінює поточну «премію за ризик» у $18 за барель, що відповідає сценарію шеститижневої повної зупинки руху танкерів.
Експерти зазначають, що навіть збільшення видобутку країнами ОПЕК+ може не компенсувати ризики, оскільки додаткові обсяги також транспортуються через Ормузьку протоку. Якщо конфлікт затягнеться більш ніж на три тижні, країни Перської затоки можуть зіткнутися з проблемами зберігання і скороченням видобутку.
Водночас частина аналітиків вважає, що повне і тривале закриття протоки малоймовірне через обмежені військово-морські можливості Ірану, а ціновий стрибок може бути тимчасовим.
- Нещодавно ЗМІ писали про те, що Корпус вартових Ісламської революції Ірану заявив суднам, що прохід через Ормузьку протоку «не дозволений».
- Ормузька протока є найважливішим у світі маршрутом експорту нафти. Вона з’єднує найбільших виробників нафти в Перській затоці — таких як Саудівська Аравія, Іран, Ірак та Об’єднані Арабські Емірати — із Оманською затокою та Аравійським морем.