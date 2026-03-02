Ціни на нафту можуть зрости ще більше через затримки в Ормузькій протоці

Прогнозують імовірне зростання до $85 із можливим діапазоном $80–90, а у разі ударів по інфраструктурі – до $120 за барель.

Через ескалацію конфлікту на Близькому Сході та фактичну зупинку танкерного руху через Ормузьку протоку світові ціни на нафту можуть суттєво зрости.

Про це пише Bloomberg.

Через цю протоку щодня проходить близько 20% світових поставок нафти та скрапленого газу. Після ударів США та Ізраїлю по Ірану і атак Тегерана у відповідь судновласники масово призупинили рейси через регіон, а США оголосили морську зону попередження.

Додатковим фактором ризику стало призупинення роботи великого НПЗ Saudi Aramco в Рас-Танурі після атаки безпілотника. На цьому тлі ф’ючерси на газойлю різко зросли.

Аналітики провідних фінансових установ прогнозують подальше підвищення цін. Citigroup очікує зростання вартості нафти Brent до $85 із можливим діапазоном $80–90, а у разі ударів по інфраструктурі – до $120 за барель.

Rystad Energy і RBC Capital Markets допускають підняття ціни до $100, якщо перебої в судноплавстві триватимуть тижнями. Goldman Sachs оцінює поточну «премію за ризик» у $18 за барель, що відповідає сценарію шеститижневої повної зупинки руху танкерів.

Експерти зазначають, що навіть збільшення видобутку країнами ОПЕК+ може не компенсувати ризики, оскільки додаткові обсяги також транспортуються через Ормузьку протоку. Якщо конфлікт затягнеться більш ніж на три тижні, країни Перської затоки можуть зіткнутися з проблемами зберігання і скороченням видобутку.

Водночас частина аналітиків вважає, що повне і тривале закриття протоки малоймовірне через обмежені військово-морські можливості Ірану, а ціновий стрибок може бути тимчасовим.