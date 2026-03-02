Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес заявив, що односторонні дії Сполучених Штатів та Ізраїлю в Ірані “не мають підтримки з боку Статуту ООН чи міжнародного права”.

Про це повідомляють Euronews.

Альбарес також засудив удари Ірану у відповідь проти кількох інших країн Близького Сходу, назвавши їх “невиправданими”.

Міністр закликав Європейський Союз бути “голосом розуму” на тлі небезпечної ескалації.

“Ми засудили кожне порушення прав людини з боку іранського режиму і ми з народом Ірану. Ми хочемо захистити їх, ми хочемо захистити їхню свободу”, – сказав Альбарес.