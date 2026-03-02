Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
ГоловнаСвіт

Односторонній удар США та Ізраїлю по Ірану не відповідає міжнародному праву, – МЗС Іспанії

Хосе Мануель Альбарес закликав Європейський Союз бути “голосом розуму” на тлі небезпечної ескалації.

Односторонній удар США та Ізраїлю по Ірану не відповідає міжнародному праву, – МЗС Іспанії
Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес заявив, що односторонні дії Сполучених Штатів та Ізраїлю в Ірані “не мають підтримки з боку Статуту ООН чи міжнародного права”.

Про це повідомляють Euronews.

Альбарес також засудив удари Ірану у відповідь проти кількох інших країн Близького Сходу, назвавши їх “невиправданими”. 

Міністр закликав Європейський Союз бути “голосом розуму” на тлі небезпечної ескалації.

“Ми засудили кожне порушення прав людини з боку іранського режиму і ми з народом Ірану. Ми хочемо захистити їх, ми хочемо захистити їхню свободу”, – сказав Альбарес.

  • Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес – єдиний лідер ЄС, який відкрито засудив суботні американо-ізраїльські удари по Ірану, що спровокували загострення конфлікту в регіоні.
  • Очільник Фінляндії Александер Стубб заявив, що США значною мірою діють поза межами традиційного міжнародного права після ударів по Ірану.
  • Президент Франції Еммануель Макрон підкреслив, що спалах війни між Сполученими Штатами, Ізраїлем та Іраном має серйозні наслідки для міжнародного миру та безпеки.
﻿
