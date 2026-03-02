​​Кіпр переніс зустріч міністрів країн ЄС через атаку Ірану на британську авіабазу

Кіпр, який зараз головує в Раді ЄС, переніс неформальне засідання міністрів європейських справ через падіння дрона на британській авіабазі Акротирі.
Про це повідомляється на сайті Кіпрського головування в ЄС.
Зустріч була запланована на 2-3 березня у столиці Кіпру Нікосії. На ній планувалося обговорити положення Багаторічної фінансової рамки на 2028–2034 роки, протидію маніпуляціям та втручанню іноземної інформації, а також питання розширення ЄС.
Крім того, передбачалися окремі неформальні зустрічі з представниками України та Молдови щодо проведення реформ і процесу вступу до блоку.
- 28 лютого США та Ізраїль завдали спільних ударів по об’єктах режиму в Ірані. Після цього Іран атакував американські бази у Кувейті, ОАЕ, Катарі, Бахрейні та Йорданії.
- Іран також випустив дві ракети в напрямку Кіпру, де Велика Британія має військові бази.