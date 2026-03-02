Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
ГоловнаСвіт

​​Кіпр переніс зустріч міністрів країн ЄС через атаку Ірану на британську авіабазу

Зустріч  була запланована на 2-3 березня в Нікосії.

Кіпр, який зараз головує в Раді ЄС, переніс неформальне засідання міністрів європейських справ через падіння дрона на британській авіабазі Акротирі.

Про це повідомляється на сайті Кіпрського головування в ЄС. 

Зустріч  була запланована на 2-3 березня у столиці Кіпру Нікосії. На ній планувалося обговорити положення Багаторічної фінансової рамки на 2028–2034 роки, протидію маніпуляціям та втручанню іноземної інформації, а також питання розширення ЄС.

Крім того, передбачалися окремі неформальні зустрічі з представниками України та Молдови щодо проведення реформ і процесу вступу до блоку.

  • 28 лютого США та Ізраїль завдали спільних ударів по об’єктах режиму в Ірані. Після цього Іран атакував американські бази у Кувейті, ОАЕ, Катарі, Бахрейні та Йорданії.
  • Іран також випустив дві ракети в напрямку Кіпру, де Велика Британія має військові бази.  
﻿
