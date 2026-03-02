Росіяни скинули КАБи на Комишуваху Запорізької області, є поранені

Російські окупанти атакували керовані авіабомби по Комишувасі Запорізького району. Двоє цивільних поранені, пошкоджені будинки.
Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
"Росіяни ударили керованими авіабомбами по Комишувасі. Зруйновані та пошкоджені приватні будинки та нежитлові будівлі, виникли пожежі", – зазначає він.
Унаслідок авіаударів поранені двоє людей – 61-річна жінка та 66-річний чоловік. Їм надана уся необхідна допомога.
- У Запорізькій області через російські атаки постраждали четверо людей, зокрема двоє дітей у Запорізькому та Пологівському районах.