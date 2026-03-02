Росіяни скинули КАБи на Комишуваху Запорізької області, є поранені

Унаслідок авіаударів поранені двоє людей – 61-річна жінка та 66-річний чоловік. Їм надана уся необхідна допомога.

"Росіяни ударили керованими авіабомбами по Комишувасі. Зруйновані та пошкоджені приватні будинки та нежитлові будівлі, виникли пожежі", – зазначає він.

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

