Пакистан заявив про "відкриту війну" з Афганістаном після зіткнень на кордоні
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Reuters: у ЦРУ прогнозували, що в разі загибелі Хаменеї його замінять представники КВІР
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Росіяни скинули КАБи на Комишуваху Запорізької області, є поранені

Руйнувань зазнали приватні будинки.

Росіяни скинули КАБи на Комишуваху Запорізької області, є поранені
Фото: Юрій Малашко

Російські окупанти атакували керовані авіабомби по Комишувасі Запорізького району. Двоє цивільних поранені, пошкоджені будинки. 

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Росіяни ударили керованими авіабомбами по Комишувасі. Зруйновані та пошкоджені приватні будинки та нежитлові будівлі, виникли пожежі", – зазначає він. 

Унаслідок авіаударів поранені двоє людей – 61-річна жінка та 66-річний чоловік. Їм надана уся необхідна допомога.

﻿
