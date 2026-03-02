Сили оборони: селище Цвіткове на Запоріжжі під контролем ЗСУ

Заяви російської сторони про нібито встановлення контролю над населеним пунктом Цвіткове Запорізької області не відповідають дійсності та є інформаційною маніпуляцією.

Про це в коментарі Укрінформу повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

За його словами, повідомлення про "звільнення" та контроль над селищем – вигадка.

"Вони написали, що російські війська звільнили і встановили контроль над Цвітковим. Це маячня, і вони таку маячню щодня розповідають… Щодня фактично доводиться спростовувати цю інформацію, тому що насправді стан справ абсолютно не такий", – наголосив Волошин.

Речник зазначив, що російська сторона регулярно поширює повідомлення про нібито вирівнювання лінії бойового зіткнення та розширення тактичної зони. Водночас, за його словами, реальна ситуація на цьому напрямку інша.

"Вони щодня заявляють про захоплення якогось населеного пункту, який знаходиться зараз у тилу і до лінії фронту там 7–12 кілометрів " , – додав він.

Волошин підкреслив, що навіть у разі спроб проникнення невеликих ворожих груп це не означає встановлення контролю над територією.

"Навіть якщо їхня група зайде, інфільтрується, це не буде означати, що вони взяли під контроль цей населений пункт. Ми все одно проведемо зачистку і їх знищимо, але такі групи ми знищуємо ще на підході", – запевнив речник.

У Силах оборони закликають довіряти лише офіційним джерелам інформації та не поширювати неперевірені повідомлення.