ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Пакистан заявив про "відкриту війну" з Афганістаном після зіткнень на кордоні
Пакистан заявив про "відкриту війну" з Афганістаном після зіткнень на кордоні
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Reuters: у ЦРУ прогнозували, що в разі загибелі Хаменеї його замінять представники КВІР
Reuters: у ЦРУ прогнозували, що в разі загибелі Хаменеї його замінять представники КВІР
ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
ГоловнаСуспільствоВійна

Сили оборони: селище Цвіткове на Запоріжжі під контролем ЗСУ

Сили оборони спростували заяви РФ про нібито захоплення селища.

Сили оборони: селище Цвіткове на Запоріжжі під контролем ЗСУ
Український захисник, ілюстративне фото
Фото: Генштаб

Заяви російської сторони про нібито встановлення контролю над населеним пунктом Цвіткове Запорізької області не відповідають дійсності та є інформаційною маніпуляцією. 

Про це в коментарі Укрінформу повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

За його словами, повідомлення про "звільнення" та контроль над селищем – вигадка.

"Вони написали, що російські війська звільнили і встановили контроль над Цвітковим. Це маячня, і вони таку маячню щодня розповідають… Щодня фактично доводиться спростовувати цю інформацію, тому що насправді стан справ абсолютно не такий", – наголосив Волошин.

Речник зазначив, що російська сторона регулярно поширює повідомлення про нібито вирівнювання лінії бойового зіткнення та розширення тактичної зони. Водночас, за його словами, реальна ситуація на цьому напрямку інша.

"Вони щодня заявляють про захоплення якогось населеного пункту, який знаходиться зараз у тилу і до лінії фронту там 7–12 кілометрів", – додав він.

Волошин підкреслив, що навіть у разі спроб проникнення невеликих ворожих груп це не означає встановлення контролю над територією.

"Навіть якщо їхня група зайде, інфільтрується, це не буде означати, що вони взяли під контроль цей населений пункт. Ми все одно проведемо зачистку і їх знищимо, але такі групи ми знищуємо ще на підході", – запевнив речник.

У Силах оборони закликають довіряти лише офіційним джерелам інформації та не поширювати неперевірені повідомлення.

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies