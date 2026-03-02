ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Пакистан заявив про "відкриту війну" з Афганістаном після зіткнень на кордоні
Пакистан заявив про "відкриту війну" з Афганістаном після зіткнень на кордоні
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Reuters: у ЦРУ прогнозували, що в разі загибелі Хаменеї його замінять представники КВІР
Reuters: у ЦРУ прогнозували, що в разі загибелі Хаменеї його замінять представники КВІР
ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
ГоловнаСуспільствоВійна

Сили оборони уразили центр дальнього космічного зв’язку РФ та ворожі об'єкти ППО

На ТОТ Луганщини уражено РЛС  "Каста 2Е2" та РЛС "Ястреб А-В" (н.п. Тополі)

Сили оборони уразили центр дальнього космічного зв’язку РФ та ворожі об'єкти ППО
Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони України уразили російський центр дальнього космічного зв’язку, низку об’єктів ворожих ППО та живу силу противника.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"У рамках послідовних заходів зі зниження бойового потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України у ніч на 2 березня уразили центр дальнього космічного зв’язку у районі н.п. Вітине і радіолокаційну станцію (РЛС) "Подльот-К1" неподалік Виноградного у тимчасово окупованому українському Криму", – ідеться у повідомленні. 

Також на ТОТ Луганської області минулої доби уражено РЛС  "Каста 2Е2" (н.п. Любиме) та РЛС "ЯСТРЕБ А-В" (н.п. Тополі).

Також підрозділи ЗСУ били по зосередженнях живої сили підрозділу радіоелектронної розвідки "Рубікон" у районах Керменчика на ТОТ Донецької області  та населеного пункту Кінські Роздори на ТОТ Запорізької області.

  • Також підтверджено дані про знищення чотирьох резервуарів РВС-5000, пошкодження трьох резервуарів РВС-2000, трубопроводів та підземного резервуару в результаті ураження 28 лютого 2026 року нафтопереробного заводу “Албашнєфть” у Краснодарському краї.
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies