На ТОТ Луганщини уражено РЛС "Каста 2Е2" та РЛС "Ястреб А-В" (н.п. Тополі)

Сили оборони України уразили російський центр дальнього космічного зв’язку, низку об’єктів ворожих ППО та живу силу противника.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"У рамках послідовних заходів зі зниження бойового потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України у ніч на 2 березня уразили центр дальнього космічного зв’язку у районі н.п. Вітине і радіолокаційну станцію (РЛС) "Подльот-К1" неподалік Виноградного у тимчасово окупованому українському Криму", – ідеться у повідомленні.

Також на ТОТ Луганської області минулої доби уражено РЛС "Каста 2Е2" (н.п. Любиме) та РЛС "ЯСТРЕБ А-В" (н.п. Тополі).

Також підрозділи ЗСУ били по зосередженнях живої сили підрозділу радіоелектронної розвідки "Рубікон" у районах Керменчика на ТОТ Донецької області та населеного пункту Кінські Роздори на ТОТ Запорізької області.

Генштаб підтвердив ураження нафтового терміналу і військово-морської бази "Новоросійськ". Удару завдали для зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора.