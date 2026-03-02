Продовжуються спроби агресора просуватися вглиб території України. На окремих ділянках фронту окупанти проводять штурмові дії. Сили оборони стримують ворога, завдаючи йому значних втрат. Як інформує Генштаб ЗСУ, від початку доби кількість атак агресора становить 52. Ворог обстрілює прикордонні райони. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти Будки, Кореньок, Нескучне, Рижівка, Кучерівка. Також ворог обстріляв Хрінівку, Кривушу, Ясну Поляну, що на Чернігівщині. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив 80 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, чотири з яких - із реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському та Куп’янському напрямках наразі наступальних дій ворога не зафіксовано. На Лиманському напрямку українські воїни відбили чотири спроби загарбників просунутися в бік населених пунктів Ставки, Дробишеве, Лиман та в районі населеного пункту Середнє. На Слов’янському напрямку агресор атакував один раз, в районі Різниківки. На Краматорському напрямку ворог наступальних дій не проводив. На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили сім наступальних дій в районах населених пунктів Плещіївка, Іванопілля та у бік Іллінівки, Новопавлівки. Дві атаки тривають. На Покровському напрямку з початку доби окупанти 13 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Родинське, Котлине, Удачне, Молодецьке та в бік населених пунктів Новопавлівка і Шевченко. Одне боєзіткнення ще триває. На Олександрівському напрямку ворог тричі наступав у районах населених пунктів Тернове і Злагода. Два боєзіткнення на цей час тривають. На Гуляйпільському напрямку відбулося 23 атаки у районах Гуляйполя, Зеленого та у бік Цвіткового, Залізничного, Варварівки, Святопетрівки, Гуляйпільського. Сили оборони стримують натиск, уже відбито 19 атак. Ворог завдав авіаударів по районах населених пунктів Барвінівка, Воздвижівка, Чарівне, Долинка, Любицьке. Чотири боєзіткнення тривають. На Оріхівському напрямку відбулось одне боєзіткнення неподалік Плавнів. На Придніпровському напрямку активних наступальних дій ворога не зафіксовано. На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроби противника просуватися не фіксуються. Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу.