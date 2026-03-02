Пакистан заявив про "відкриту війну" з Афганістаном після зіткнень на кордоні
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни готують школярів на ТОТ України до служби у ЗС РФ, – спротив

У школах проводять гуртки і турніри, які використовують для формування раннього кадрового резерву.

Росіяни готують школярів на ТОТ України до служби у ЗС РФ, – спротив
Фото: Центр національного спротиву

На ТОТ України окупанти використовують військові гуртки та турніри для так званого формування списків кадрового резерву російської армії.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

За інформацією ЦНС, у Скадовську школярів залучили до перегонів дронів, а в Донецьку провели "олімпіаду" з основ безпеки і "защиты родины". 

"Формально – розвиток навичок. Фактично – відбір молоді під контролем кадрових військових ЗС РФ.Тих, хто добре керує БпЛА, орієнтується на місцевості чи демонструє навички стрільби, беруть "на олівець", – кажуть у спротиві.

За інформацією ЦНС, подібні заходи використовують для формування раннього кадрового резерву.Під виглядом гуртків і турнірів на ТОТ росіяни вибудовують систему підготовки лояльної молоді для подальшого вступу до силових структур РФ.

  • Раніше у СЗРУ повідомляли, що у Росії набирає обертів системна мілітаризація шкільної освіти. Дітей навчають керувати бойовими безпілотниками під керівництвом військових та ветеранів війни проти України. 
