На ТОТ України окупанти використовують військові гуртки та турніри для так званого формування списків кадрового резерву російської армії.
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
За інформацією ЦНС, у Скадовську школярів залучили до перегонів дронів, а в Донецьку провели "олімпіаду" з основ безпеки і "защиты родины".
"Формально – розвиток навичок. Фактично – відбір молоді під контролем кадрових військових ЗС РФ.Тих, хто добре керує БпЛА, орієнтується на місцевості чи демонструє навички стрільби, беруть "на олівець", – кажуть у спротиві.
За інформацією ЦНС, подібні заходи використовують для формування раннього кадрового резерву.Під виглядом гуртків і турнірів на ТОТ росіяни вибудовують систему підготовки лояльної молоді для подальшого вступу до силових структур РФ.
- Раніше у СЗРУ повідомляли, що у Росії набирає обертів системна мілітаризація шкільної освіти. Дітей навчають керувати бойовими безпілотниками під керівництвом військових та ветеранів війни проти України.