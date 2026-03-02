У школах проводять гуртки і турніри, які використовують для формування раннього кадрового резерву.

На ТОТ України окупанти використовують військові гуртки та турніри для так званого формування списків кадрового резерву російської армії.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

За інформацією ЦНС, у Скадовську школярів залучили до перегонів дронів, а в Донецьку провели "олімпіаду" з основ безпеки і "защиты родины".

"Формально – розвиток навичок. Фактично – відбір молоді під контролем кадрових військових ЗС РФ.Тих, хто добре керує БпЛА, орієнтується на місцевості чи демонструє навички стрільби, беруть "на олівець", – кажуть у спротиві.

За інформацією ЦНС, подібні заходи використовують для формування раннього кадрового резерву.Під виглядом гуртків і турнірів на ТОТ росіяни вибудовують систему підготовки лояльної молоді для подальшого вступу до силових структур РФ.