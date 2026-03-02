Пакистан заявив про "відкриту війну" з Афганістаном після зіткнень на кордоні
ДБР розшукує командира навчальної групи університету Повітряних сил, який побив курсанта і втік

ДБР розшукує командира навчальної групи університету Повітряних сил, який побив курсанта і втік

​ДБР розшукує командира навчальної групи університету Повітряних сил, який побив курсанта і втік
Фото: ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру командиру однієї з навчальних груп факультету протиповітряної оборони Сухопутних військ Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба, який побив курсанта. 

Про це повідомляє ДБР.

За даними слідства, під час занять із самопідготовки командир вирішив "перевірити знання" підлеглого. Після незадовільних відповідей він завдав кілька ударів кулаками по тулубу та голові курсанта. Згодом у коридорі продовжив побиття - повалив військовослужбовця на коліна та знову бив по голові. Свої дії він супроводжував образами та приниженнями. Потерпілий отримав легкі тілесні ушкодження.

Після початку кримінального провадження командир почав тиснути на свідків. У телефонній розмові він погрожував одному з них насильством за надані покази.

Згодом він повідомив керівництву, що нібито викликаний на допит до ДБР, однак використав це як привід, щоб самовільно залишити місце служби. 

Оскільки підозрюваний переховується, повідомлення про підозру вручено його близьким родичам. Йому інкримінують застосування військовою службовою особою насильства щодо підлеглого в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 КК України); погроза насильством щодо свідка з помсти за раніше надані показання (ст. 386 КК України); самовільне залишення військової частини в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 408 КК України). 

Санкція статей передбачає до 12 років позбавлення волі. 

Досудове розслідування триває. Підозрюваного оголошено у державний розшук.

Процесуальне керівництво здійснює Волинська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

﻿
