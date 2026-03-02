Судитимуть екстрадованого із Польщі правоохоронця, який скоїв ДТП і втік

Його екстрадували в Україну у січні 2026 року.

Правоохоронці завершили досудове розслідування щодо інспектора патрульної поліції на Львівщині, який скоїв дорожньо-транспортну пригоду та залишив потерпілу без допомоги, а потім втік до Польщі.

Як повідомили у ДБР, обвинувальний акт скеровано до суду.

За даними слідства, 6 січня 2021 року близько 18:30 правоохоронець, який керував автомобілем «Audi» в місті Шептицькому, майже вдвічі перевищив дозволену швидкість та збив жінку, яка переходила дорогу.

Потерпіла отримала тілесні ушкодження середньої тяжкості, зокрема перелом стегнової кістки, закриту черепно-мозкову травму та численні забої. Водій не надав їй допомоги й одразу поїхав до власного гаража, де намагався приховати сліди аварії. Згодом він залишив територію України.

Його оголосили у міжнародний розшук, і згодом виявили на території Польщі. У межах процедури екстрадиції на початку 2026 року чоловіка повернули до України, де повідомили про підозру.

Обвинуваченого судитимуть за порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тілесні ушкодження середньої тяжкості (ч. 1 ст. 286 КК України), а також за залишення без допомоги особи, яка перебувала в небезпечному для життя стані (ч. 1 ст. 135 КК України).