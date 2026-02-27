У Запоріжжі затримали двох чоловіків, яких підозрюють у підпалі авто на замовлення РФ

Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

У Запоріжжі затримали 19-річного та 20-річного чоловіків, яких підозрюють у підпалі авто військового на замовлення РФ.

Про це повідомили у Нацполіції.

Там розповіли, що 14 лютого о 02:57 до відділу №3 (Шевченківський) Запорізького районного управління поліції надійшло повідомлення про займання автомобіля біля багатоповерхового будинку. Пожежу оперативно ліквідували рятувальники.Згодом встановили, що підпал умисний, а автомобіль належить військовослужбовцю Збройних сил України.

Фото: Нацполіція Знищене авто військового

Поліція встановила осіб, причетних до злочину. Ними виявилися двоє місцевих жителів віком 19 та 20 років. Їх затримали за місцями мешкання.

Виявилося, що молодики діяли за вказівками куратора РФ. Завдання щодо підпалу автомобіля військового вони отримали через месенджер Телеграм, а про виконання "роботи" одразу ж надіслали відеозвіт.

Під час огляду мобільного телефону одного із затриманих виявили зафільмований момент підпалу. Також задокументували листування з представником спецслужби держави-агресора, у якому обговорювалися деталі виконання завдання.

Під час обшуків у чоловіків вилучили мобільні телефони, одяг і взуття, що використовувалися під час вчинення злочину.На підставі зібраних доказів слідчі УСБУ повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань, вчинене за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.

Наразі тривають слідчі дії. Підозрюваних перевіряють на причетність до вчинення аналогічних злочинів на території регіону. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.