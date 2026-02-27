Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
​Впав відсоток жирів в маслі
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
У Запоріжжі затримали двох чоловіків, яких підозрюють у підпалі авто на замовлення РФ

Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

затримані імовірні палії
Фото: Нацполіція

У Запоріжжі затримали 19-річного та 20-річного чоловіків, яких підозрюють у підпалі авто військового на замовлення РФ.

Про це повідомили у Нацполіції.

Там розповіли, що 14 лютого о 02:57 до відділу №3 (Шевченківський) Запорізького районного управління поліції надійшло повідомлення про займання автомобіля біля багатоповерхового будинку. Пожежу оперативно ліквідували рятувальники.Згодом встановили, що підпал умисний, а автомобіль належить військовослужбовцю Збройних сил України.

Знищене авто військового
Фото: Нацполіція
Поліція встановила осіб, причетних до злочину. Ними виявилися двоє місцевих жителів віком 19 та 20 років. Їх затримали за місцями мешкання.

Виявилося, що молодики діяли за вказівками куратора РФ. Завдання щодо підпалу автомобіля військового вони отримали через месенджер Телеграм, а про виконання "роботи" одразу ж надіслали відеозвіт.

Під час огляду мобільного телефону одного із затриманих виявили зафільмований момент підпалу. Також задокументували листування з представником спецслужби держави-агресора, у якому обговорювалися деталі виконання завдання.

Під час обшуків у чоловіків вилучили мобільні телефони, одяг і взуття, що використовувалися під час вчинення злочину.На підставі зібраних доказів слідчі УСБУ повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань, вчинене за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України. 

Наразі тривають слідчі дії. Підозрюваних перевіряють на причетність до вчинення аналогічних злочинів на території регіону. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

