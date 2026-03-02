Екснардеп визнав себе винним у незаконному отриманні компенсації за житло

Він компенсував збитки і зобов'язався перерахувати 15 млн грн на рахунок БФ "Повернись живим".

Сьогодні, 2 березня, Вищий антикорупційний суд (ВАКС) затвердив угоду про визнання винуватості, яку уклав прокурор САП та народний депутат України VIII скликання.

Про це повідомляє пресслужба САП. Імені депутата пресслужба не називає, але, за даними Центру протидії корупції, йдеться про Вадима Нестеренка (БПП).

Він отримав незаконне одержання компенсацій за проживання в готельному номері та за винайм житла, що завдало збитків на суму понад 750 тис. грн.

Згідно із умовами угоди, суд визнав екснардепа винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, та призначив покарання у вигляді 3 років позбавлення волі із забороною обіймати певні посади в органах державної влади, а також штрафом у розмірі 17 тис. грн.

Обвинуваченого звільнили від відбування основного покарання і встановили іспитовий строк з покладенням обов’язків, передбачених п. п. 1 і 2 ч. 1 ст. 76 КК України.

Також у межах угоди засуджений зобов’язався перерахувати 15 млн грн на рахунок БФ «Повернись живим» для закупівлі ударних дронів для Сил оборони України.

У САП зазначили, що колишній нардеп повністю відшкодував завдані збитки.