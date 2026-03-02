Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Пакистан заявив про "відкриту війну" з Афганістаном після зіткнень на кордоні
Пакистан заявив про "відкриту війну" з Афганістаном після зіткнень на кордоні
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Reuters: у ЦРУ прогнозували, що в разі загибелі Хаменеї його замінять представники КВІР
Reuters: у ЦРУ прогнозували, що в разі загибелі Хаменеї його замінять представники КВІР
ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
ГоловнаПраво

Екснардеп визнав себе винним у незаконному отриманні компенсації за житло

Він компенсував збитки і зобов'язався перерахувати 15 млн грн на рахунок БФ "Повернись живим".

Екснардеп визнав себе винним у незаконному отриманні компенсації за житло
Фото: advokatpost.com

Сьогодні, 2 березня, Вищий антикорупційний суд (ВАКС) затвердив угоду про визнання винуватості, яку уклав прокурор САП та народний депутат України VIII скликання.

Про це повідомляє пресслужба САП. Імені депутата пресслужба не називає, але, за даними Центру протидії корупції, йдеться про Вадима Нестеренка (БПП).

Він отримав незаконне одержання компенсацій за проживання в готельному номері та за винайм житла, що завдало збитків на суму понад 750 тис. грн.

Згідно із умовами угоди, суд визнав екснардепа винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, та призначив покарання у вигляді 3 років позбавлення волі із забороною обіймати певні посади в органах державної влади, а також штрафом у розмірі 17 тис. грн.

Обвинуваченого звільнили від відбування основного покарання і встановили іспитовий строк з покладенням обов’язків, передбачених п. п. 1 і 2 ч. 1 ст. 76 КК України.

Також у межах угоди засуджений зобов’язався перерахувати 15 млн грн на рахунок БФ «Повернись живим» для закупівлі ударних дронів для Сил оборони України.

У САП зазначили, що колишній нардеп повністю відшкодував завдані збитки.

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies