На Черкащині правоохоронці викрили п’ять схем ухилення від мобілізації

Підозрюваним загрожує до дев’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Затримання підозрюваного в організації схеми ухилення від мобілізації
Фото: СБУ

Співробітники Служби безпеки України спільно з Нацполіцією України заблокували на Черкащині п’ять нових схем ухилення від мобілізації та затримали організаторів незаконних оборудок. 

Про це повідомляє СБУ.

За даними слідства, зловмисники пропонували військовозобов’язаним уникнути призову та виїхати за кордон на підставі підроблених документів. Вартість таких «послуг» сягала 17 тисяч доларів.

Фото: СБУ

В Умані правоохоронці викрили заступника декана та завідувача кафедри одного з місцевих університетів. За хабарі вони оформлювали чоловіків призовного віку до магістратури та «закривали» їм сесії без фактичного навчання. За інформацією слідства, вступники не складали іспитів і після зарахування навіть не з’являлися у закладі.

У Черкасах затримано адвоката, який організовував фіктивні шлюби з оформленням опікунства над особами з інвалідністю для отримання відстрочки від мобілізації.

Також в обласному центрі викрито колишнього співробітника територіального центру комплектування, який за гроші «знімав» військовозобов’язаних із розшуку, використовуючи особисті зв’язки у військкоматі.

Фото: СБУ

У Черкаському районі затримано ще двох фігурантів. Один із них продавав підроблені медичні довідки про непридатність до служби за станом здоров’я, залучаючи знайомих медиків. Інша підозрювана виготовляла фальшиві документи про встановлення інвалідності через зв’язки в медичних установах.

Фото: СБУ

Наразі всім затриманим повідомлено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема:

  • ч. 3 ст. 332 — незаконне переправлення осіб через державний кордон України;
  • чч. 2, 3 ст. 369-2 — зловживання впливом.

Фігурантам загрожує до дев’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває. 

﻿
