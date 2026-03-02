ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Президент Зеленський анонсував рішення РНБО щодо стратегії стійкості на наступну зиму

Оновлені плани захисту енергетики та критичної інфраструктури.

Президент Зеленський анонсував рішення РНБО щодо стратегії стійкості на наступну зиму
Володимир Зеленський, Юлія Свириденко і Рустем Умєров
Фото: Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив про підготовку засідання РНБО, на якому планується затвердити стратегію дій держави на наступний осінньо-зимовий період. Ключовим питанням стане оновлення планів захисту й відновлення енергетичних об’єктів та критичної інфраструктури в містах і громадах.

Про це глава держави повідомив у своєму Телеграм-каналі.

Президент провів нараду за участі Прем’єр-міністерки Юлії Свириденко та секретаря РНБО Рустема Умєрова. Обговорено ключові пріоритети, зміст підготовлених проєктів документів та напрацювання окремих регіонів.

Йдеться про формування комплексних планів стійкості міст і регіонів, які передбачатимуть чіткі алгоритми захисту об’єктів енергосистеми, оперативного реагування на загрози, а також швидкого відновлення у разі пошкоджень. Для кожного регіону на рівні РНБО буде затверджено конкретний перелік необхідних дій.

Президент наголосив, що українці вже мали змогу оцінити, які громади якісно підготувалися до зимових викликів, а які не використали наявний час достатньо ефективно. 

Цьогоріч держава планує поширити найкращі практики тих міст і громад, які продемонстрували найвищі результати у захисті енергосистеми та підтримці населення.

Окремо визначать завдання для системи протиповітряної оборони України та напрями подальшої співпраці з міжнародними партнерами для посилення захисту критичної інфраструктури.

