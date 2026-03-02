Президент Зеленський анонсував рішення РНБО щодо стратегії стійкості на наступну зиму

Президент України Володимир Зеленський повідомив про підготовку засідання РНБО, на якому планується затвердити стратегію дій держави на наступний осінньо-зимовий період. Ключовим питанням стане оновлення планів захисту й відновлення енергетичних об’єктів та критичної інфраструктури в містах і громадах.

Про це глава держави повідомив у своєму Телеграм-каналі.

Президент провів нараду за участі Прем’єр-міністерки Юлії Свириденко та секретаря РНБО Рустема Умєрова. Обговорено ключові пріоритети, зміст підготовлених проєктів документів та напрацювання окремих регіонів.

Йдеться про формування комплексних планів стійкості міст і регіонів, які передбачатимуть чіткі алгоритми захисту об’єктів енергосистеми, оперативного реагування на загрози, а також швидкого відновлення у разі пошкоджень. Для кожного регіону на рівні РНБО буде затверджено конкретний перелік необхідних дій.

Президент наголосив, що українці вже мали змогу оцінити, які громади якісно підготувалися до зимових викликів, а які не використали наявний час достатньо ефективно.

Цьогоріч держава планує поширити найкращі практики тих міст і громад, які продемонстрували найвищі результати у захисті енергосистеми та підтримці населення.

Окремо визначать завдання для системи протиповітряної оборони України та напрями подальшої співпраці з міжнародними партнерами для посилення захисту критичної інфраструктури.