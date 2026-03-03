Нічна повітряна атака, 152 бойових зіткнення, бої на Покровському та Гуляйпільському напрямках, ворожі обстріли, війна на Близькому Сході.

Обговорення 20-пунктної угоди про завершення війни застрягло на питанні територій. Росія вимагає від України відступу з Донбасу, США пропонують обмін територіями, сказав президент Володимир Зеленський в інтерв’ю італійський газеті Сorriere.

Володимир Зеленський додав, що США хочуть підписувати гарантії безпеки для України тільки разом із підписанням угоди з росіянами. "Я не згоден з цим пунктом, але так воно і є. У нас також є готовий протокол з європейцями, але він також непідписаний. Є угоди про нашу реконструкцію, але вони можуть розпочатися лише після миру", – сказав він.

Президент додав, що вважає чистим божевіллям російську вимогу вивести війська України з Донбасу в односторонньому порядку. Для України компромісом є вже те, що вона готова заморожувати фронт на поточних лініях.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 152 бої.

Майже третина із них (40) – на Гуляйпільському напрямку.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 23 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке та в бік населених пунктів Новопавлівка і Шевченко.

Сили оборони уразили вісім районів зосередження живої сили та пункт управління БпЛА окупантів.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 790 солдатів, 5 танків, 20 бойових броньованих машин, 47 артилерійських систем, 6 систем ППО. Від початку повномасштабного вторгнення російські війська втратили близько 1 268 520 солдатів.

У ніч на 3 березня росіяни атакували Україну ударними безпілотниками. Про загрозу повідомляли у низці регіонів, вибухи лунали на Одещині, в самій Одесі та у Харкові.

За словами мера Харкова Ігоря Терехова, у Шевченківському районі сталося падіння уламків БПЛА. Було пошкоджено вікна у багатоквартирних будинках. Палають кілька автівок. Міський голова стверджує, що минулося без постраждалих.

По Одеській області росіяни вдарили ударними дронами. Пошкоджено портову і транспортну інфраструктуру, зокрема склад сухих вантажів і дорожні контейнери, повідомив голова ОВА Олег Кіпер у Telegram.

Вибито скління в адміністративних будівлях. Загоряння не зафіксовано. На щастя, минулося без постраждалих.

Уночі РФ атакувала Україну 136 дронами. ППО знешкодила 127 із них.

Зафіксовано влучання 5 ударних БпЛА на 3 локаціях, і падіння уламків у ще трьох місцях.

Сьогодні, 3 березня, Україна отримала від Міжнародного валютного фонду перший транш за новою програмою. 1,5 млрд доларів уже зараховані у бюджет, написала у телеграмі прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

«Україна сьогодні отримала перший транш від МВФ за новою чотирирічною програмою в межах Механізму розширеного фінансування (EFF). 1,5 млрд доларів вже зараховані та будуть спрямовані на фінансування пріоритетних видатків бюджету і підтримку макрофінансової стабільності», – зазначила глава уряду.

Загальний обсяг програми становить 8,1 млрд доларів.

Американський президент Дональд Трамп порівняв українського колегу Володимира Зеленського з Фінеасом Тейлором Барнумом (шоуменом і бізнесменом, відомим своїми вигадками) та сказав, що "сонний" Джо Байден витрачав увесь час і всі кошти, аби віддати Україні "сотні мільярдів доларів". Відповідний допис він опублікував у власній соцмережі Truth, яку дублює акаунт у X.

"Сонний Джо Байден витратив увесь його час і гроші нашої країни, надаючи все Пі Ті Барнуму (Зеленському!) України – що коштувало сотні мільярдів доларів – і, поки він віддавав геть супер високу якість (БЕЗКОШТОВНО!), він не подбав, щоб замінити це. На щастя, я відбудував військо в мій перший термін, і продовжуватиму це робити", – сказав він, додав, що США мають повні склади і готові до великої перемоги.

Трамп не вперше робить заяви про те, що за часів попередньої адміністрації Штати нібито витратили на Україну сотні мільярдів доларів, але ці дані не підтверджені ні української стороною, ні американською. Оцінка витрат на допомогу Україні станом на весну минулого року становила $100 млрд, а не 300 млрд, про які казав Трамп і борг яких він намагався приписати Україні. Адміністрація Трамп не надає Україні військову підтримку безкоштовно – її купують європейські партнери.

Іран атакував американську базу повітряних сил у Бахрейні, наводить заяву, опубліковану іранською пресою, The Guardian. Атаку здійснив Корпус вартових ісламської революції (КВІР).

У дописі інформагентства Irna зазначили, що військово-морські сили КВІР атакували базу в районі Шейх-Іса дронами і ракетами на світанку. Агентство France-Press додає, що, згідно з заявою іранської сторони, вони використали 20 дронів і три ракети, "руйнуючи головну командну штаб-квартиру бази". Доказів іранці не надали.

Тим часом американський Центком повідомив про руйнування командно-контрольних пунктів КВІР, засобів ППО Ірану, місць запуску ракет і дронів та військових аеродромів.

Ізраїль уночі атакував Тегеран і Бейрут: цілями були військові об’єкти іранського режиму та ліванської "Хезболли", наводить заяву його військ CNN.

Президент Національного паралімпійського комітету України Валерій Сушкевич повідомив, що збірній нашої держави на Зимових іграх-2026 у Мілані та Кортіні заборонили використати парадну форму, на якій зображена мапа України в загальновизнаних кордонах.

Як пише "Укрінформ", Міжнародний паралімпійський комітет назвав дизайн занадто політичним. Мовляв, паралімпійцям не можна використовувати елементи національної ідентичності, такі як слова гімну чи обриси кордонів.

"Суб'єкти паралімпійського чиновництва стережуть, щоб не дати Україні заявити про себе як країні без окупації, і що вона буде боротись у такій формі проти країни-агресора", - обурюється Сушкевич.

Через заборону Паралімпійському комітету довелося терміново везти до Італії іншу форму. Зимові ігри-2026 розпочнуться вже 6 березня, Україна представлена 25 паратлетами та 10 спортсменами-гайдами.

Тримаймося!