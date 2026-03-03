Сьогодні, 3 березня, Україна отримала від Міжнародного валютного фонду перший транш за новою програмою. 1,5 млрд доларів уже зараховані у бюджет.

Про це у телеграмі написала прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

«Україна сьогодні отримала перший транш від МВФ за новою чотирирічною програмою в межах Механізму розширеного фінансування (EFF). 1,5 млрд доларів вже зараховані та будуть спрямовані на фінансування пріоритетних видатків бюджету і підтримку макрофінансової стабільності», – зазначила глава уряду.

Вона нагадала, що загальний обсяг програми становить 8,1 млрд доларів.

Від початку повномасштабної війни Україна залучила до держбюджету 14,9 млрд доларів фінансової підтримки від МВФ.«Вдячна нашим партнерам за довіру та підтримку. Ми продовжуємо виконання узгоджених реформ, спрямованих на збереження макроекономічної стабільності, зміцнення державних інституцій та просування курсу на європейську інтеграцію», – додала Свириденко.