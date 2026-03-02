Завтра у частині регіонів України застосовуватимуть графіки погодинних відключень

Графіки діятимуть з 8 ранку і до кінця доби.

Завтра, 3 березня, у частині регіонів України з 8 ранку до кінця доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Про це повідомляє НЕК "Укренерго".

Причина запровадження обмежень – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергосистему "Увага! Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", – наголошують у компанії.

Фото: Укренерго

В "Укренерго" нагадують, коли електроенергія з’являється за графіком – споживайте її ощадливо.