Частина Львова залишилась без води через самовільні приватні роботи, що пошкодили водогін

Аварія не пов'язана зі станом водопровідних мереж чи роботою міських служб.

Частина Львова 2 березня залишилась без води через самовільні роботи приватної техніки на ділянці, через яку проходить магістральний водогін у Домажирі.

Про це повідомив мер міста Андрій Садовий.

За його словами, аварія не пов’язана з роботою міських служб чи станом водопровідних мереж.

"На місці працюють аварійні бригади. Ліквідація наслідків триває безперервно. Роботи триватимуть всю ніч, щоб якнайшвидше відновити водопостачання", - йдеться в повідомленні.

Поки тривають відновлювальні роботи, для львів'ян організували підвіз води автоцистернами та через встановлені ємності з наповненням.

Відомо, що влада міста звернулася до правоохоронних органів за фактом пошкодження критичної інфраструктури приватною технікою. На місці проводять слідчі дії.