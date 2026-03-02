Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
Пакистан заявив про "відкриту війну" з Афганістаном після зіткнень на кордоні
Reuters: у ЦРУ прогнозували, що в разі загибелі Хаменеї його замінять представники КВІР
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Частина Львова залишилась без води через самовільні приватні роботи, що пошкодили водогін

Аварія не пов'язана зі станом водопровідних мереж чи роботою міських служб.

Частина Львова залишилась без води через самовільні приватні роботи, що пошкодили водогін
Відновлювальні роботи на водогоні Львів
Фото: Андрій Садовий

Частина Львова 2 березня залишилась без води через самовільні роботи приватної техніки на ділянці, через яку проходить магістральний водогін у Домажирі.

Про це повідомив мер міста Андрій Садовий.

За його словами, аварія не пов’язана з роботою міських служб чи станом водопровідних мереж.

"На місці працюють аварійні бригади. Ліквідація наслідків триває безперервно. Роботи триватимуть всю ніч, щоб якнайшвидше відновити водопостачання", - йдеться в повідомленні.

Поки тривають відновлювальні роботи, для львів'ян організували підвіз води автоцистернами та через встановлені ємності з наповненням.

Відомо, що влада міста звернулася до правоохоронних органів за фактом пошкодження критичної інфраструктури приватною технікою. На місці проводять слідчі дії.

﻿
