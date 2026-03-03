Четвертий день спалаху війни на Близькому Сході.

Іран атакував американську базу повітряних сил у Бахрейні, наводить заяву, опубліковану іранською пресою, The Guardian. Атаку провів Корпус вартових ісламської революції (КВІР).

У дописі інформагентства Irna зазначили, що військово-морські сили КВІР атакували базу в районі Шейх-Іса дронами і ракетами на світанку. Агентство France-Press додає, що, згідно з заявою іранської сторони, вони використали 20 дронів і три ракети, "руйнуючи головну командну штаб-квартиру бази".

Доказів іранці не надали.

Тим часом американський Центком повідомив про руйнування командно-контрольних пунктів КВІР, засобів ППО Ірану, місць запуску ракет і дронів та військових аеродромів.

"Ми продовжуватимемо вживати рішучих заходів проти безпосередніх загроз, що виникають через іранський режим", – йдеться у повідомленні Центком у X.

Фото: U.S. Central Command у X США атакували іранські пускові установки і ППО

Ізраїль уночі атакував Тегеран і Бейрут: цілями були військові об’єкти іранського режиму та ліванської "Хезболли", наводить заяву його військ CNN.

До цього армія Ізраїлю повідомила про атаку на пускові системи іранських ракет та ППО. Ізраїльські винищувачі "продовжать завдавати ударів по спробах озброїти ракетні пускові установки".

Що відбувається на Близькому Сході

28 лютого США та Ізраїль завдали ударів по іранських військових об'єктах, штаб-квартирах і оселях очільників режиму. Загинув верховний аятола Алі Хаменеї та ще десятки іранських керівників. За заявою міністра оборони Ізраїлю Іcраеля Каца, операція мала на меті нейтралізувати "безпосередні загрози" національній безпеці країни. А президент США Дональд Трамп повідомив, що “метою є захист американського народу шляхом ліквідації невідкладних загроз з боку іранського режиму – жорстокої групи дуже небезпечних людей. Його діяльність безпосередньо загрожує Сполученим Штатам, нашим військовим, базам за кордоном та союзникам у всьому світі".

Іран у відповідь став бити по об'єктах США в ОАЕ, Кувейті, Бахрейні, Катарі. Згодом він атакував дроном британську військову базу на Кіпрі. В Саудівській Аравії КВІР вдарив по посольству США.

Станом на вчора було відомо про загибель трьох американських військових і поранення ще п'яти.

Конфлікт позначився на цінах на нафту й газ: вони рекордно ростуть. Штати обіцяють оприлюднити план стримування цін на енергоресурси.

З 2 березня Ізраїль розпочав наступ на Ліван, де дії угруповання "Хезболла".