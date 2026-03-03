США закликали своїх громадян негайно залишити країни Близького Сходу

Дим у центрі Тегерана після атаки Ізраїлю, 28 лютого 2026 року

Державний департамент США оприлюднив рекомендацію для своїх громадян негайно залишити територію країн, які визнано небезпечними через війну на Близькому Сході.

Як зазначила заступниця держсекретаря Мора Намдар у мережі X, американці мають скористатися комерційним транспортом, щоб негайно виїхати через безпекові ризики з 14 країн:

Бахрейн

Єгипет

Іран

Ірак

Ізраїль (включно із палестинськими Західним Берегом і Газою)

Йорданія

Кувейт

Ліван

Оман

Катар

Саудівська Аравія

Сирія

ОАЕ

Ємен

За різними оцінками, у цих країнах можуть перебувати близько 400-500 тисяч громадян США.