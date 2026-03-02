WSJ: Іран використав тактику Росії під час ударів по країнах Перської затоки

Іран здійснив сотні ударів безпілотниками по країнах Перської затоки, пошкодивши об’єкти військової та цивільної інфраструктури, зокрема бази США, пише The Wall Street Journal із посиланням на відеодокази та заяви офіційних осіб регіону.

За інформацією видання, Тегеран застосував велику кількість ударних БпЛА, а також комбіновані атаки з використанням дронів і ракет. Така тактика дозволяла перевантажувати системи протиповітряної оборони та підвищувати ефективність ударів.

Згідно з офіційними даними урядів країн регіону, Іран випустив: 541 безпілотник по ОАЕ, 283 – по Кувейту, 9 – по Бахрейну, 12 – по Катару, десятки – по Йорданії. Окрім цього, були застосовані сотні ракет.

Іранські дрони, зокрема типу "Shahed 136", летять на низькій висоті та повільно, що ускладнює їх виявлення. Свідки описують звук їхнього польоту як схожий на віддалений шум мотоцикла. Попри відносно невелику бойову частину, масовість запусків дозволяє завдавати відчутних ударів по критичних об’єктах.

Серед уражених цілей – американська військово-морська база в Бахрейні, аеропорти в Абу-Дабі та Кувейті, морські порти, а також висотні будівлі в Дубаї та Бахрейні. Щонайменше троє людей загинули в ОАЕ та один – в Омані.

Аналітики зазначають, що Іран фактично застосував підхід, який Росія використовує у війні проти України з 2022 року. Йдеться про масовані атаки по енергетичній та цивільній інфраструктурі з метою створення психологічного тиску на населення та економічного виснаження.

Тегеран раніше експортував тисячі безпілотників до Росії та допоміг налагодити їх виробництво на її території. Протягом останніх років ці дрони регулярно застосовувалися для атак на українські енергетичні об’єкти, спричиняючи перебої з електропостачанням та опаленням.

За словами Семюела Бендетта з аналітичного центру CNA, Іран уважно спостерігав за використанням такої тактики Росією та, ймовірно, врахував цей досвід у власних операціях.

Близькість країн Перської затоки до Ірану суттєво скорочує час реагування на загрозу. Водночас Ізраїль заявив про перехоплення понад 50 іранських безпілотників – завдяки більшій відстані та тривалішому часу підльоту цілей.

Атаки вже спричинили глобальні перебої в авіа- та морських перевезеннях і створили ризики різкого зростання цін на нафту. Експерти вважають, що Іран намагається чинити тиск на союзників США в регіоні та впливати на світову економіку через удари по вразливих об’єктах.

Аналітики також припускають, що країнам Перської затоки доведеться створювати багаторівневі системи протидії безпілотникам та активніше обмінюватися розвідувальною інформацією – за прикладом України, яка за роки повномасштабної війни напрацювала значний досвід у сфері протидії дроновим атакам.