Рютте: НАТО не братиме участі у військовій операції в Ірані

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що сили Альянсу не будуть залучені до спільної військової операції США та Ізраїлю проти Ірану.
Про це повідомляє BBC.
Відповідаючи на запитання британського мовника, Рютте заперечив можливу участь Альянсу у військовій операції проти Ірану.
"Ні, це однозначно кампанія, яку очолюють американці та ізраїльтяни", – сказав він.
Рютте зазначив, що союзники НАТО та "друзі в регіоні" зазнають "невибіркових атак" з боку Ірану. При цьому він наголосив, що Європа "абсолютно підтримує" дії США в Ірані.
Генсек НАТО наголосив, що Іран є загрозою для Європи, Ізраїлю та сусідніх регіонів.
- 28 лютого США та Ізраїль завдали ударів по Ірану. За заявою міністра оборони Ізраїлю Іcраеля Каца, операція мала на меті нейтралізувати "безпосередні загрози" національній безпеці країни.
- Президент США Дональд Трамп повідомив, що “метою є захист американського народу шляхом ліквідації невідкладних загроз з боку іранського режиму – жорстокої групи дуже небезпечних людей”. Їхня діяльність, за словами президента, безпосередньо загрожує Сполученим Штатам, їхнім військовим, базам за кордоном та союзникам у всьому світі. Трамп додав, що результатом операції має стати зміна режиму в Ірані.
- Вранці 1 березня Іранське державне телебачення підтвердило загибель верховного аятоли Алі Хаменеї. А Трамп також заявив про ліквідацію 48 лідерів Ірану.
- Американці назвали свою операцію “Епічна лють”. Для ударів використали і авіацію, і судна. Пентагон також задіяв американські сили та засоби, сконцентровані на американських базах в Катарі, ОАЕ, Іраку, Бахнейні та Йорданії.
- У відповіді на удари іранський КВІР атакував американські бази в Кувейті, ОАЕ, Катарі і Бахрейні. Вибухи лунали, зокрема, в Дубаї і Абу-Дабі, де уламки ракети влучили в хмарочос і вбили людину. Загалом в ОАЕ загинули троє людей, поранень отримали десятки. В Еміратах була пошкоджена і військова база Франції.