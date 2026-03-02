Рютте: НАТО не братиме участі у військовій операції в Ірані

"Ні, це однозначно кампанія, яку очолюють американці та ізраїльтяни".

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що сили Альянсу не будуть залучені до спільної військової операції США та Ізраїлю проти Ірану.

Про це повідомляє BBC.

Відповідаючи на запитання британського мовника, Рютте заперечив можливу участь Альянсу у військовій операції проти Ірану.

"Ні, це однозначно кампанія, яку очолюють американці та ізраїльтяни", – сказав він.

Рютте зазначив, що союзники НАТО та "друзі в регіоні" зазнають "невибіркових атак" з боку Ірану. При цьому він наголосив, що Європа "абсолютно підтримує" дії США в Ірані.

Генсек НАТО наголосив, що Іран є загрозою для Європи, Ізраїлю та сусідніх регіонів.