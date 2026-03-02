ЗМІ: Трамп анонсував "велику хвилю" ударів по Ірану

Президент США Дональд Трамп в інтерв’ю телеканалу CNN повідомив, що американські військові активно завдають ударів по Ірану, однак "велика хвиля" ще попереду.

Про це американський президент сказав у телефонному інтерв'ю CNN.

"Ми вибиваємо з них усе, що можемо. Це дуже потужно. У нас найсильніша армія у світі, і ми її використовуємо", – заявив Трамп, додавши, що, на його думку, операція "йде дуже добре".

Глава Білого дому зазначив, що не хотів би затяжного конфлікту. За його словами, раніше він прогнозував, що бойові дії можуть тривати близько чотирьох тижнів, і наразі події розвиваються "трохи швидше за графік".

"Ми навіть ще не починали бити по-справжньому. Велика хвиля ще попереду", – наголосив він.

Найбільшим сюрпризом для США, за словами Трампа, стали атаки Ірану по країнах Близького Сходу, зокрема по Бахрейну, Йорданії, Кувейту, Катару та Об'єднаних Арабських Еміратах.

"Ми були здивовані. Ми сказали їм: "Ми впораємося". Але тепер вони хочуть воювати і роблять це агресивно", – зазначив президент США.

Він додав, що удари по цивільних об’єктах – зокрема готелях та житлових будинках – лише посилили обурення серед арабських лідерів.

За словами Трампа, іранська ядерна загроза тривалий час залишалася "темною хмарою" над регіоном, що унеможливлювало встановлення стабільного миру.

Коментуючи питання потенційної зміни керівництва Ірану, Трамп заявив, що наразі невідомо, хто може прийти до влади.

2Ми не знаємо, хто буде лідером. Не знаємо, кого вони оберуть. Можливо, їм пощастить і вони отримають когось, хто знає, що робить", – підсумував він.

