ЗМІ: Трамп анонсував "велику хвилю" ударів по Ірану

Президент США Дональд Трамп в інтерв’ю телеканалу CNN повідомив, що американські військові активно завдають ударів по Ірану, однак "велика хвиля" ще попереду.
Про це американський президент сказав у телефонному інтерв'ю CNN.
"Ми вибиваємо з них усе, що можемо. Це дуже потужно. У нас найсильніша армія у світі, і ми її використовуємо", – заявив Трамп, додавши, що, на його думку, операція "йде дуже добре".
Глава Білого дому зазначив, що не хотів би затяжного конфлікту. За його словами, раніше він прогнозував, що бойові дії можуть тривати близько чотирьох тижнів, і наразі події розвиваються "трохи швидше за графік".
"Ми навіть ще не починали бити по-справжньому. Велика хвиля ще попереду", – наголосив він.
Найбільшим сюрпризом для США, за словами Трампа, стали атаки Ірану по країнах Близького Сходу, зокрема по Бахрейну, Йорданії, Кувейту, Катару та Об'єднаних Арабських Еміратах.
"Ми були здивовані. Ми сказали їм: "Ми впораємося". Але тепер вони хочуть воювати і роблять це агресивно", – зазначив президент США.
Він додав, що удари по цивільних об’єктах – зокрема готелях та житлових будинках – лише посилили обурення серед арабських лідерів.
За словами Трампа, іранська ядерна загроза тривалий час залишалася "темною хмарою" над регіоном, що унеможливлювало встановлення стабільного миру.
Коментуючи питання потенційної зміни керівництва Ірану, Трамп заявив, що наразі невідомо, хто може прийти до влади.
2Ми не знаємо, хто буде лідером. Не знаємо, кого вони оберуть. Можливо, їм пощастить і вони отримають когось, хто знає, що робить", – підсумував він.
Події на Близькому Сході
- 28 лютого США та Ізраїль завдали ударів по Ірану. За заявою міністра оборони Ізраїлю Іcраеля Каца, операція мала на меті нейтралізувати "безпосередні загрози" національній безпеці країни.
- Президент США Дональд Трамп повідомив, “метою є захист американського народу шляхом ліквідації невідкладних загроз з боку іранського режиму – жорстокої групи дуже небезпечних людей. Його діяльність безпосередньо загрожує Сполученим Штатам, нашим військовим, базам за кордоном та союзникам у всьому світі". Трамп додав, що результатом операції має стати зміна режиму в Ірані.
- Американці назвали свою операцію “Епічна лють”. Для ударів використали і авіацію, і судна. Перед ударами Пентагон зібрав найбільшу кількість повітряних засобів на Близькому Сході з часів вторгнення в Ірак у 2003 році, відправивши до регіону сотні винищувачів та літаків підтримки. Ці сили, що включали винищувачі п’ятого покоління F-35 та F-22, палубні винищувачі F-18, винищувачі четвертого покоління F-15, а також дрони, літаки радіоелектронної боротьби, повітряні командні центри та літаки-заправники. США також розгорнули у регіоні дві ударні авіаносні групи, що включали авіаносець USS Abraham Lincoln, авіаносець USS Gerald R. Ford, яку супроводжують понад десяток есмінців, озброєних ракетами “Томагавк”. Пентагон також задіяв американські сили та засоби, сконцентровані на американських базах в Катарі, ОАЕ, Іраку, Бахнейні та Йорданії.
- У відповіді на удари іранський КВІР атакував американські бази в Кувейті, ОАЕ, Катарі і Бахрейні. Вибухи лунали, зокрема, в Дубаї і Абу-Дабі, де уламки ракети влучили в хмарочос і вбили людину.
- Уранці 1 березня Іранське державне телебачення підтвердило загибель верховного аятоли Алі Хаменеї.
- ЦАХАЛ заявив про ліквідацію керівництва оборони іранського режиму терору. Наразі підтверджено, що під час початкового удару ЦАХАЛ ліквідував серед іранських високопосадовців сімох високопоставлених осіб.
- Тегеран 1 березня також повідомив, що буде сформовано тимчасову раду керівництва, до її складу увійдуть президент Ірану, голова судової влади та юрист з Ради вартових.