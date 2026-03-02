ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Сибіга: на Близькому Сході наразі перебуває близько 250 тисяч українців

Консульська служба МЗС перебуває у постійному контакті з громадянами України.

Сибіга: на Близькому Сході наразі перебуває близько 250 тисяч українців
Андрій Сибіга
Фото: МЗС України

На Близькому Сході наразі перебуває близько 250 тисяч українців. Міністерство закордонних справ розглядає всі можливі сценарії й варіанти дій, зокрема й евакуацію українців.

Про це повідомляє Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Активно відслідковуємо ситуацію на Близькому Сході після загострення ситуації довкола Ірану. Найважливіше для нас –  безпека наших громадян", – наголошує Андрій Сибіга. 

На доручення Президента України, МЗС працює над забезпеченням ефективної консульської допомоги для громадян. Зараз на Близькому Сході перебуває близько 250 тисяч українців. 

"Консульська служба МЗС перебуває у постійному контакті з нашими громадянами. Посольства України також працюють з місцевими службами, владами країн перебування та нашими європейськими партнерами", – додає глава МЗС. 

Станом на зараз, немає інформації щодо поранених чи загиблих громадян України внаслідок погіршення безпекової ситуації в регіоні. 

У МЗС поінформовані про проблеми з вильотом у тих країнах, де закрите небо. В усіх ситуаціях посольства на зв’язку з громадянами, надають необхідні консультації.

Кожне Посольство в регіоні розробило форму для заповнення щоб тримати оперативний зв’язок з максимальною кількістю громадян. 

У співпраці з європейськими партнерами деяких громадян уже вдалося перемістити суходолом в безпечні місця в Єгипті. Загалом на "гарячу лінію" МЗС станом на сьогоднішній ранок надійшло близько трьох десятків звернень, здебільшого пов’язаних із відтермінованими рейсами.

"Аналізуємо розвиток подій та працюємо над усіма варіантами можливих сценаріїв і дій (в тому числі евакуацією) для того, щоб громадяни України були в безпеці. Українців, які зараз перебувають в країнах регіону, прошу дотримуватися заходів безпеки, уважно стежити за повідомленнями наших дипломатичних установ та місцевих органів країн перебування", – закликав глава МЗС.

Сибіга наголосив, що кожне посольство в регіоні розробило форму для заповнення, щоб тримати оперативний зв’язок з максимальною кількістю громадян, і навів перелік посилань на такі форми.

Ізраїль 

ОАЕ/Дубай/Бахрейн 

Кувейт

Йорданія 

Ірак 

Катар 

Саудівська Аравія 

Ліван 

Оман 

Іран 

Також глава МЗС нагадав загальні контакти, за якими громадяни можуть отримати інформацію та консульську допомогу.

Цілодобова гаряча лінія МЗС України: +38 044 238 1588, email: [email protected]

Детальні контакти посольств України по окремих країнах можете знайти на сторінці інтерактивної карти МЗС.

  • Начальник Генерального штабу Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) генерал-лейтенант Еяль Замір раніше заявив, що ізраїльські військові розпочали "наступальну кампанію" проти угруповання "Хезболла", яка, ймовірно, триватиме кілька днів.
  • Сьогодні Ізраїль завдав нових авіаударів по Тегерану та розширив свою військову кампанію, включивши атаки на підтримуваних Іраном бойовиків "Хезболли" в Лівані. 
