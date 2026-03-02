Сибіга: на Близькому Сході наразі перебуває близько 250 тисяч українців

На Близькому Сході наразі перебуває близько 250 тисяч українців. Міністерство закордонних справ розглядає всі можливі сценарії й варіанти дій, зокрема й евакуацію українців.
Про це повідомляє Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.
"Активно відслідковуємо ситуацію на Близькому Сході після загострення ситуації довкола Ірану. Найважливіше для нас – безпека наших громадян", – наголошує Андрій Сибіга.
На доручення Президента України, МЗС працює над забезпеченням ефективної консульської допомоги для громадян. Зараз на Близькому Сході перебуває близько 250 тисяч українців.
"Консульська служба МЗС перебуває у постійному контакті з нашими громадянами. Посольства України також працюють з місцевими службами, владами країн перебування та нашими європейськими партнерами", – додає глава МЗС.
Станом на зараз, немає інформації щодо поранених чи загиблих громадян України внаслідок погіршення безпекової ситуації в регіоні.
У МЗС поінформовані про проблеми з вильотом у тих країнах, де закрите небо. В усіх ситуаціях посольства на зв’язку з громадянами, надають необхідні консультації.
Кожне Посольство в регіоні розробило форму для заповнення щоб тримати оперативний зв’язок з максимальною кількістю громадян.
У співпраці з європейськими партнерами деяких громадян уже вдалося перемістити суходолом в безпечні місця в Єгипті. Загалом на "гарячу лінію" МЗС станом на сьогоднішній ранок надійшло близько трьох десятків звернень, здебільшого пов’язаних із відтермінованими рейсами.
"Аналізуємо розвиток подій та працюємо над усіма варіантами можливих сценаріїв і дій (в тому числі евакуацією) для того, щоб громадяни України були в безпеці. Українців, які зараз перебувають в країнах регіону, прошу дотримуватися заходів безпеки, уважно стежити за повідомленнями наших дипломатичних установ та місцевих органів країн перебування", – закликав глава МЗС.
Сибіга наголосив, що кожне посольство в регіоні розробило форму для заповнення, щоб тримати оперативний зв’язок з максимальною кількістю громадян, і навів перелік посилань на такі форми.
Також глава МЗС нагадав загальні контакти, за якими громадяни можуть отримати інформацію та консульську допомогу.
Цілодобова гаряча лінія МЗС України: +38 044 238 1588, email: [email protected]
Детальні контакти посольств України по окремих країнах можете знайти на сторінці інтерактивної карти МЗС.
- Начальник Генерального штабу Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) генерал-лейтенант Еяль Замір раніше заявив, що ізраїльські військові розпочали "наступальну кампанію" проти угруповання "Хезболла", яка, ймовірно, триватиме кілька днів.
- Сьогодні Ізраїль завдав нових авіаударів по Тегерану та розширив свою військову кампанію, включивши атаки на підтримуваних Іраном бойовиків "Хезболли" в Лівані.