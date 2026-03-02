WSJ: Франція планує розгортання ядерних ракет в Європі

Макрон заявив, що Франція самостійно збереже повний контроль над тим, коли і як використовувати свою ядерну зброю.

Франція збільшить свій арсенал ядерних боєголовок і, можливо, вперше тимчасово розгорне їх на території союзників, що фактично розширить ядерний потенціал стримування країни.

Про це пише видання WSJ.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Франція співпрацює з вісьмома європейськими країнами, включаючи Німеччину, Велику Британію, Нідерланди та Польщу, в рамках стратегії «передового стримування», яка може призвести до приєднання союзників до ядерних навчань Франції.

Він додав, що переговори, в яких також беруть участь Данія, Швеція, Бельгія та Греція, можуть призвести до того, що союзники підтримають ядерний арсенал Франції своїми звичайними силами, а Франція тимчасово розгорне свої винищувачі з ядерною зброєю на території союзників.

Макрон заявив, що Франція самостійно збереже повний контроль над тим, коли і як використовувати свою ядерну зброю. Він додав, що Франція збільшить свій арсенал понад приблизно 290 боєголовок, які можна запускати з винищувачів Rafale та підводних човнів.

За даними видання, Франція, як і Велика Британія, припинить розголошувати кількість своїх боєголовок у рамках французької доктрини стратегічної неоднозначності. Ця доктрина стверджує, що президент може наказати завдати удару для захисту «життєво важливих інтересів» країни, не визначаючи жодних чітких червоних ліній.