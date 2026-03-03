Меланія Трамп очолила засідання Радбезу ООН: говорила про освіту і ШІ

Перша леді США закликала до того, щоб цінувати знання і розуміння заради миру.

Дружина президента США Дональда Трампа Меланія виступила на засіданні Ради безпеки ООН, в якій у березні головують Сполучені Штати.

Як пише "Укрінформ", перша леді присвятила свою промову питанням доступу до освіти та технологій. За словами Меланії Трамп, суспільства, які цінують знання та розуміння, здатні досягати тривалого миру і є більш миролюбними за своєю природою.

Дружина американського лідера наголосила на тому, що освіта є фундаментальним правом людини, але чимало дітей та молодих людей у світі позбавлені можливості відвідувати школи та університети.

Трамп закликала дати усім світовим спільнотам повний доступ до технологій, зокрема штучного інтелекту, для реалізації потенціалу за допомогою освіти. ШІ, на її думку, "демократизує знання, які колись були зосереджені лише в університетських бібліотеках".

"Конфлікт є наслідком невігластва. Знання замінює страх миром і єдністю", - підсумувала Меланія Трамп.