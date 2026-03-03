Посольство США у Саудівській Аравії атакували два безпілотники

Пожежа в посольстві США в Ер-Ріяді

Посольство Сполучених Штатів у Саудівській Аравії зазнало атаки ударних безпілотників Ірану. Про повітряну загрозу для низки міст королівства на Аравійському півострові повідомила дипломатична місія США на своїй сторінці в мережі X.

За попередньою інформацією, в будівлі посольства в Ер-Ріяді після обстрілу зайнялася пожежа.

Посольство просило громадян США, які перебувають у саудівських містах, знайти укриття. Раніше Державний департамент Сполучених Штатів офіційно закликав громадян США у 14 країнах Близького Сходу, включно з Саудівською Аравією, негайно залишити небезпечну територію комерційним транспортом.