Посольство США у Саудівській Аравії атакували два безпілотники

У будівлі дипломатичної місії сталася пожежа.

Посольство США у Саудівській Аравії атакували два безпілотники
Пожежа в посольстві США в Ер-Ріяді
Фото: X

Посольство Сполучених Штатів у Саудівській Аравії зазнало атаки ударних безпілотників Ірану. Про повітряну загрозу для низки міст королівства на Аравійському півострові повідомила дипломатична місія США на своїй сторінці в мережі X.

За попередньою інформацією, в будівлі посольства в Ер-Ріяді після обстрілу зайнялася пожежа.

Посольство просило громадян США, які перебувають у саудівських містах, знайти укриття. Раніше Державний департамент Сполучених Штатів офіційно закликав громадян США у 14 країнах Близького Сходу, включно з Саудівською Аравією, негайно залишити небезпечну територію комерційним транспортом. 

﻿
