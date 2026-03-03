У Києві відбудеться спецпоказ художньо-документального триптиху “Кіногерої життя” від Трійки

У Києві 4 березня відбудеться спецпоказ художньо-документального триптиху “Кіногерої життя”. Він поєднає три жанри: художній короткий метр, документальні кадри з поля бою і камерний портрет військової спільноти, повідомили в пресрелізі Третього армійського корпусу.

Зареєструватися на подію можна на сайті. Вхід – за донат від 300 гривень на потреби Третього армійського корпусу (безпосередньо на місці).

“Кіногерої життя” – це розмова про військовий досвід як частину сучасної української реальності та культури. У центрі – добровольці та військові, їхній вибір і те, що допомагає залишатися людьми, любити, триматися разом в умовах бойових дій.

Програма показу:

“Made in Ukraine” – короткометражний художній фільм про бійців Третьої штурмової, для яких війна стала новою реальністю, але не зупинила життя. Це історія про рішучість, братерство і вірність своїм принципам.

“Пекло після штурму” – документальні кадри з GoPro-камери бійця Третьої штурмової під час боїв за Андріївку. Це кадри бою від першої особи – без реконструкцій і коментарів, з максимальною присутністю в подіях.

“Дім. Трійка” – камерний кінопортрет родини й спільноти, що сформувалася у війську. Це історія в трьох актах, що існують паралельно та перетинаються в одній домівці. Історія в трьох актах про простір, де люди підтримують одне одного і відчувають належність до цілого.

“Про що цей триптих? Усі три частини об’єднує досвід людей, які прийшли у військо з різних міст і професій та опинилися в одній точці часу. Учителі й айтівці, будівельники й інженери, митці та підприємці – у цьому показі вони учасники спільної історії, яку глядач побачить і почує в трьох різних кінематографічних формах”, – повідомили в Трійці.

Деталі та реєстрація на подію