ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
Пакистан заявив про "відкриту війну" з Афганістаном після зіткнень на кордоні
Пакистан заявив про "відкриту війну" з Афганістаном після зіткнень на кордоні
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ФотоУ готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
ГоловнаСуспільствоЖиття

У Києві відбудеться спецпоказ художньо-документального триптиху “Кіногерої життя” від Трійки

Це поєднання художнього короткого метру, документальних кадрів та кінопортретів захисників. 

У Києві відбудеться спецпоказ художньо-документального триптиху “Кіногерої життя” від Трійки
Фото: Третій армійський корпус

У Києві 4 березня відбудеться спецпоказ художньо-документального триптиху “Кіногерої життя”. Він поєднає три жанри: художній короткий метр, документальні кадри з поля бою і камерний портрет військової спільноти, повідомили в пресрелізі Третього армійського корпусу.

Зареєструватися на подію можна на сайті. Вхід – за донат від 300 гривень на потреби Третього армійського корпусу (безпосередньо на місці). 

“Кіногерої життя” – це розмова про військовий досвід як частину сучасної української реальності та культури. У центрі – добровольці та військові, їхній вибір і те, що допомагає залишатися людьми, любити, триматися разом в умовах бойових дій.

Програма показу:

  • “Made in Ukraine” – короткометражний художній фільм про бійців Третьої штурмової, для яких війна стала новою реальністю, але не зупинила життя. Це історія про рішучість, братерство і вірність своїм принципам. 
  • “Пекло після штурму” – документальні кадри з GoPro-камери бійця Третьої штурмової під час боїв за Андріївку. Це кадри бою від першої особи – без реконструкцій і коментарів, з максимальною присутністю в подіях.
  • “Дім. Трійка” – камерний кінопортрет родини й спільноти, що сформувалася у війську. Це історія в трьох актах, що існують паралельно та перетинаються в одній домівці. Історія в трьох актах про простір, де люди підтримують одне одного і відчувають належність до цілого.

“Про що цей триптих? Усі три частини об’єднує досвід людей, які прийшли у військо з різних міст і професій та опинилися в одній точці часу. Учителі й айтівці, будівельники й інженери, митці та підприємці – у цьому показі вони учасники спільної історії, яку глядач побачить і почує в трьох різних кінематографічних формах”, – повідомили в Трійці.

Деталі та реєстрація на подію

  • 4 березня 18:00
  • Місце проведення з міркувань безпеки буде повідомлено всім зареєстрованим учасникам напередодні події.
  • Реєстрація на сайті події. 
  • У залі діятиме вільна посадка, місце гарантує попередня реєстрація.
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies