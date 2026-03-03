Росія вчора поранила чотирьох мешканців Херсонщини

Упродовж доби російська армія атакувала 27 населених пунктів Херсонщини. Поранені четверо людей.

Про це у телеграмі написав начальник ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Берислав, Білозерка, Томина Балка, Антонівка, Веселе, Дніпровське, Кізомис, Козацьке, Миколаївка, Новокаїри, Незламне, Садове, Широка Балка, Ромашкове, Берегове, Велетенське, Новодмитрівка, Розлив, Янтарне, Олександрівка, Станіслав, Софіївка, Зимівник, Чорнобаївка, Іванівка, Львове, Микільське, Токарівка та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 5 багатоповерхівок та 7 приватних будинків. Також окупанти понівечили газопровід та приватні автомобілі.

Під час нічної дронової атаки Сили протиповітряної оборони над територією області знищили 3 "Shahed".

«Вчора зі звільнених громад регіону евакуювали 1 людину. Нагадую, якщо ви бажаєте виїхати до більш безпечних місць, звертайтеся до обласного контакт-центру: 0800 101 102 та 0800 330 951», – зазначив Прокудін.