ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
Пакистан заявив про "відкриту війну" з Афганістаном після зіткнень на кордоні
Пакистан заявив про "відкриту війну" з Афганістаном після зіткнень на кордоні
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ФотоУ готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
ГоловнаСуспільствоВійна

Росія вчора поранила чотирьох мешканців Херсонщини

Від російських атак постраждали 27 населених пунктів області. 

Росія вчора поранила чотирьох мешканців Херсонщини
Наслідки російського обстрілу, ілюстративне фото
Фото: Херсонська ОВА

Упродовж доби російська армія атакувала 27 населених пунктів Херсонщини. Поранені четверо людей. 

Про це у телеграмі написав начальник ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Берислав, Білозерка, Томина Балка, Антонівка, Веселе, Дніпровське, Кізомис, Козацьке, Миколаївка, Новокаїри, Незламне, Садове, Широка Балка, Ромашкове, Берегове, Велетенське, Новодмитрівка, Розлив, Янтарне, Олександрівка, Станіслав, Софіївка, Зимівник, Чорнобаївка, Іванівка, Львове, Микільське, Токарівка та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 5 багатоповерхівок та 7 приватних будинків. Також окупанти понівечили газопровід та приватні автомобілі.

Під час нічної дронової атаки Сили протиповітряної оборони над територією області знищили 3 "Shahed".

«Вчора зі звільнених громад регіону  евакуювали 1 людину. Нагадую, якщо ви бажаєте виїхати до більш безпечних місць, звертайтеся до обласного контакт-центру: 0800 101 102 та 0800 330 951», – зазначив Прокудін. 

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies