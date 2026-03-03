Уночі РФ атакувала Україну 136 дронами. ППО знешкодила 127 із них

Зафіксовано влучання 5 ударних БпЛА на 3 локаціях, і падіння уламків у ще трьох місцях.

Російська армія вночі атакувала Україну 136 безпілотниками різних типів. ППО знешкодила 127 із них. Зафіксовано влучання 5 ударних БпЛА на 3 локаціях, і падіння уламків у ще трьох місцях.

Про це розповіли у Повітряних силах.

«У ніч на 03, березня (з 18:00 02 березня) противник атакував 136 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Приморсько-Ахтарськ – рф., Гвардійське – ТОТ АР Крим, близько 80 із них – "шахеди"», – зазначили там.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 127 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотників інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Фото: Повітярні сили України

Станом на ранок 3 березня атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.