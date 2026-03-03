Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Пакистан заявив про "відкриту війну" з Афганістаном після зіткнень на кордоні
Пакистан заявив про "відкриту війну" з Афганістаном після зіткнень на кордоні
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ФотоУ готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
ГоловнаСуспільствоВійна

СБУ заочно повідомила про підозру ще двом російським суддям за безпідставні тюремні строки оборонцям Маріуполя

Йдеться про Гургена Довлатбекяна та Артема Шалаєва.

СБУ заочно повідомила про підозру ще двом російським суддям за безпідставні тюремні строки оборонцям Маріуполя
Фото: ukr.radio

Служба безпеки України зібрала доказову базу на ще двох російських суддів Південного окружного військового суду рф – Гургена Довлатбекяна та Артема Шалаєва.

Як встановило розслідування, фігуранти у грудні та листопаді 2024 року незаконно призначили по 18 років ув’язнення двом полоненим воїнам Сил оборони нашої держави.

За матеріалами справи, потерпілі входили до однієї з бригад Національної гвардії України і брали участь в обороні Маріуполя на початку повномасштабної війни.

Щоб відправити українських захисників до російських тюрем, Довлатбекян і Шалаєв інсценували псевдосудовий процес та висунули проти військових неправдиві та безпідставні звинувачення.

Таким чином російські судді грубо порушили норми міжнародного гуманітарного права, згідно з якими постраждалі сторони є комбатантами збройного конфлікту.

У разі потрапляння у полон такі особи набувають статусу військовополонених і не підлягають тюремному ув’язненню за участь у бойових діях.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Довлатбекяну та Шалаєву про підозру за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини, зокрема порушення вимог статей 129 і 130 Конвенції про поводження з військовополоненими від 12.08.1949).

Оскільки обидва рашисти перебувають на території країни-агресора, тривають комплексні заходи, щоб знайти їх і притягнути до кримінальної відповідальності за злочини проти українців.

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies