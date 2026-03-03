ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Пакистан заявив про "відкриту війну" з Афганістаном після зіткнень на кордоні
Пакистан заявив про "відкриту війну" з Афганістаном після зіткнень на кордоні
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ФотоУ готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ГоловнаСуспільствоЖиття

4 березня в Україні переважно без опадів, температура повітря місцями до 15° тепла

Найпрохолодніше на сході та північному сході.

4 березня в Україні переважно без опадів, температура повітря місцями до 15° тепла
Ілюстративне фото

4 березня в Україні - без опадів, лише на сході невеликий мокрий сніг та дощ. 

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Вночі в Україні слабкий мороз, вдень - тепло у західних областях та прохолодно на сході.

"Хмарно з проясненнями. Без опадів, лише на сході, вдень і на північному сході країни невеликий мокрий сніг та дощ.Вночі на півночі та північному сході країни на дорогах місцями ожеледиця", - йдеться в повідомленні.

Вітер переважно західний, 5-10 м/с.Температура повітря вночі від 1° тепла до 4° морозу; вдень 4-9° тепла, у західних областях 10-15°, на північному сході та сході країни 1-6° тепла.

На Київщині та в Києві хмарно з проясненнями. Без опадів.В Київській області вночі на дорогах місцями ожеледиця.

Вітер переважно західний, 5-10 м/с.Температура по області вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 4-9° тепла; у Києві вночі 1-3° морозу, вдень 6-8° тепла.

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies