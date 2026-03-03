4 березня в Україні переважно без опадів, температура повітря місцями до 15° тепла

Найпрохолодніше на сході та північному сході.

4 березня в Україні - без опадів, лише на сході невеликий мокрий сніг та дощ.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Вночі в Україні слабкий мороз, вдень - тепло у західних областях та прохолодно на сході.

"Хмарно з проясненнями. Без опадів, лише на сході, вдень і на північному сході країни невеликий мокрий сніг та дощ.Вночі на півночі та північному сході країни на дорогах місцями ожеледиця", - йдеться в повідомленні.

Вітер переважно західний, 5-10 м/с.Температура повітря вночі від 1° тепла до 4° морозу; вдень 4-9° тепла, у західних областях 10-15°, на північному сході та сході країни 1-6° тепла.

На Київщині та в Києві хмарно з проясненнями. Без опадів.В Київській області вночі на дорогах місцями ожеледиця.

Вітер переважно західний, 5-10 м/с.Температура по області вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 4-9° тепла; у Києві вночі 1-3° морозу, вдень 6-8° тепла.