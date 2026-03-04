В Харкові здетонував невідомий предмет: є жертви

Чоловік загинув на місці, а його дружина зазнала поранень.

3 березня ввечері в Основ’янському районі Харкова пролунав вибух біля під’їзду багатоквартирного житлового будинку.

Про це повідомили в Поліції Харківської області.

"Внаслідок детонації невстановленого предмета загинув чоловік, ще одна особа зазнала поранень", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок вибуху чоловік 1980 року народження загинув на місці. Його дружина, 1982 року народження, отримала тілесні ушкодження, її одразу госпіталізували.

Правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії. Попередньо основною версією є «нещасний випадок», вирішується питання щодо правової кваліфікації події відповідно до Кримінального кодексу України.