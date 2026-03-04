Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Пакистан заявив про "відкриту війну" з Афганістаном після зіткнень на кордоні
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
В Харкові здетонував невідомий предмет: є жертви

Чоловік загинув на місці, а його дружина зазнала поранень.

В Харкові здетонував невідомий предмет: є жертви
Фото: Поліція Харківської області

3 березня ввечері в Основ’янському районі Харкова пролунав вибух біля під’їзду багатоквартирного житлового будинку.

Про це повідомили в Поліції Харківської області.

"Внаслідок детонації невстановленого предмета загинув чоловік, ще одна особа зазнала поранень", - йдеться в повідомленні.

 Внаслідок вибуху чоловік 1980 року народження загинув на місці. Його дружина, 1982 року народження, отримала тілесні ушкодження, її одразу госпіталізували.

Правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії. Попередньо основною версією є «нещасний випадок», вирішується питання щодо правової кваліфікації події відповідно до Кримінального кодексу України.

