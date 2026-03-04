Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Пакистан заявив про "відкриту війну" з Афганістаном після зіткнень на кордоні
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Трамп поскаржився на "найбільшу ненависть" між Зеленським і Путіним

Президент США все ще називає врегулювання війни в Україні у списку своїх основних пріоритетів.

Трамп поскаржився на "найбільшу ненависть" між Зеленським і Путіним
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Завершення війни в Україні продовжує бути пріоритетом для президента США Дональда Трампа, попри початок масштабних бойових дій на Близькому Сході. Як пише Укрінформ, відповідну заяву республіканець зробив під час візиту канцлера Німеччини Фрідріха Мерца до Білого дому.

За словами Трампа, врегулювання російсько-української війни у його списку стоїть "дуже високо", але заважає "величезна ненависть між Путіним і Зеленським, на найвищому рівні, який я бачив у своєму житті".

Глава держави визнав, що "іноді звинувачує одного, іноді іншого" у відсутності мирної угоди, але вірить, що "це станеться". Трамп також запевнив, що переймається цим питанням "не тому, що це сильно впливає на США, адже це далеко", а через 32 тисячі загиблих солдатів упродовж чотирьох тижнів - "найгірше, що було з часів Другої світової війни".

Господар Білого дому також всоте повторив без жодних на те підстав, що "якби мої вибори не було сфальсифіковано, цієї війни ніколи б не було". 

﻿
