Трамп поскаржився на "найбільшу ненависть" між Зеленським і Путіним

Президент США все ще називає врегулювання війни в Україні у списку своїх основних пріоритетів.

Завершення війни в Україні продовжує бути пріоритетом для президента США Дональда Трампа, попри початок масштабних бойових дій на Близькому Сході. Як пише Укрінформ, відповідну заяву республіканець зробив під час візиту канцлера Німеччини Фрідріха Мерца до Білого дому.

За словами Трампа, врегулювання російсько-української війни у його списку стоїть "дуже високо", але заважає "величезна ненависть між Путіним і Зеленським, на найвищому рівні, який я бачив у своєму житті".

Глава держави визнав, що "іноді звинувачує одного, іноді іншого" у відсутності мирної угоди, але вірить, що "це станеться". Трамп також запевнив, що переймається цим питанням "не тому, що це сильно впливає на США, адже це далеко", а через 32 тисячі загиблих солдатів упродовж чотирьох тижнів - "найгірше, що було з часів Другої світової війни".

Господар Білого дому також всоте повторив без жодних на те підстав, що "якби мої вибори не було сфальсифіковано, цієї війни ніколи б не було".