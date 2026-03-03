ЄС закликає Україну надати доступ до нафтопроводу Дружба

Суперечка стала ще більше актуальною після зростання цін на нафту на тлі військових дій проти Ірану.

На Україну чинять тиск, щоб дозволити ЄС оглянути пошкоджений трубопровід "Дружба", що транспортує російську нафту до Угорщини та Словаччини, оскільки ці країни звинувачують Київ у перебільшенні наслідків атаки Росії.

Про це повідомляє Financial Times.

Україна надала докази шкоди від російського авіаудару в січні, але Угорщина та Словаччина стверджують, що Київ навмисно перекрив його.Через це Угорщина відклала схвалення кредиту ЄС для України до його повторного відкриття та запропонувала направити до України місію зі встановлення фактів разом зі Словаччиною.

Як йдеться в повідомленні, деякі проукраїнські уряди ЄС та Європейська комісія також просять Київ дозволити візит, щоб довести, що Україна намагається відновити потоки нафти.

За даними джерел FT, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та президент Європейської ради Антоніу Кошта під час свого візиту до Києва на четверту річницю повномасштабного вторгнення Росії спеціально звернулися до керівництва України з проханням надати доступ до нафтопроводу "Дружба" для незалежної оцінки збитків, але їм було відмовлено.

Суперечка стала ще більше актуальною, оскільки ціни на енергоносії різко зросли після того, як військові дії США та Ізраїлю проти Ірану порушили світові постачання нафти та газу.

Один високопоставлений дипломат ЄС заявив, що Київ забив «автогол», давши Угорщині привід заблокувати кредит.«Ми не можемо сказати, чи є пошкодження, чи ні. Є дуже прості способи задокументувати це та показати, що вони наполегливо працюють над їх відновленням. Вони цього не зробили», – сказали вони.

Як пише видання, високопоставлений український чиновник, близький до президента Володимира Зеленського, заперечив припущення, що Київ зволікає, заявивши, що техніки з української державної енергетичної компанії «Нафтогаз» надали європейським колегам докази того, що «Дружба» зазнала серйозних пошкоджень.

Сергій Корецький, головний виконавчий директор Нафтогазу, повідомив Financial Times, що російський удар спричинив пожежу в резервуарі, що зберігав 75 000 кубічних метрів нафти, на гасіння якої знадобилося 10 днів.

«Було пошкоджено численні одиниці обладнання, силові кабелі, трансформатори та систему виявлення витоків, що відповідає за герметизацію трубопроводів. Повітряна атака спричинила пожежу в найбільшому нафтовому резервуарі в Європі, діаметр якого дорівнює розміру футбольного поля».

З огляду на масштаби збитків, за його словами, «повна оцінка потребує часу і очікується найближчим часом».

Супутникові знімки, які переглянула FT, чітко показали пошкодження ділянки трубопроводу внаслідок російського авіаудару. Але масштаби руйнувань неможливо оцінити лише за цими знімками.