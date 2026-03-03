Рубіо попередив, що «найсильніші удари» по Ірану ще попереду, і не виключив наземної операції США

Державний секретар Марко Рубіо попередив, що «найсильніші удари ще попереду з боку американських військових» проти Ірану, передає New York Times.

«Наступна фаза буде ще більш нищівною для Ірану, ніж зараз», — сказав Рубіо, виступаючи перед журналістами на Капітолійському пагорбі.

Рубіо сказав, що удари США є відповіддю на «неминучу загрозу».

«Мета — знищити цей ракетний потенціал [Ірану]», — сказав він.

«Те, що вони намагаються зробити і роблять уже давно, — це створити звичайний озброєний потенціал як щит, за яким вони можуть ховатися, — сказав Рубіо. — Тобто настане момент, коли в них буде так багато звичайних ракет, так багато дронів і вони зможуть завдати стільки шкоди, що ніхто не зможе нічого зробити з їхньою ядерною програмою».

На запитання, як довго США можуть бути залучені до операції проти Ірану, Рубіо відповів, що не знає, і не виключив можливості, що Трамп може направити американські війська для ведення наземної війни на Близькому Сході.

«У нас є цілі, — сказав Рубіо. — Ми будемо робити це стільки, скільки потрібно для досягнення цих цілей».