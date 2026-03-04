Росіяни вбили в Херсоні двох людей

Армія Росії вбила в Херсоні ще двох людей. Сьогодні внаслідок обстрілу загинули жінка 76 років і чоловік 35 років.

Про це повідомив у Telegram голова ОВА Прокудін. За даними обласної прокуратури, чоловік і жінка в момент удару перебували на вулиці.

Росіяни здійснили обстріл о 9:05.

“російські терористи обірвали життя ще двох жителів Херсона. Сьогодні внаслідок російського обстрілу поранення, несумісні з життям, дістали 76-річна жінка та 35-річний чоловік”, – сказав Прокудін.

Під час вчорашніх ударів по області росіяни поранили 15 людей.



