Зросла кількість жертв теракту у Львові: в лікарні помер поранений військовий

Зросла кількість жертв теракту у Львові: в лікарні помер 30-річний військовий Національної гвардії України Йосиф Павлинський. Про це в X повідомив міський голова Андрій Садовий.

Павлинський помер у лікарні. В день теракту він прибув на місці вибуху разом з іншими службами.

"Допомагав відтісняти людей і створювати безпечний периметр", – розповів Садовий.

Фото: Андрій Садовий у X Йосиф Павлинський

Теракт у Львові відбувся 22 лютого. До поліції надійшов виклик про пограбування магазину, який насправді був хибним. Після прибуття поліції на місце там пролунав вибух. Через деякий час, коли на місце вибуху прибули екстрені служби, пролунав ще один.

Правоохоронці затримали двох підозрюваних: жінку, що заклала вибухівку і жінку, яка зробила хибний виклик. За даними слідства, виконавицею теракту є мешканка Рівненської області, завербована через Telegram. Друга підозрювана – мешканка Харкова.

Внаслідок теракту загинув 23-річна поліцейська. Ще близько 25 людей були поранені.