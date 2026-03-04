Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Пакистан заявив про "відкриту війну" з Афганістаном після зіткнень на кордоні
Пакистан заявив про "відкриту війну" з Афганістаном після зіткнень на кордоні
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ФотоУ готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
ГоловнаСуспільствоВійна

За добу на фронті відбулося 144 боєзіткнення, по 25 - на Покровському і Гуляйпільському напрямках

Сили оборони відбивають спроби російських окупантів просуватися вглиб території України. 

За добу на фронті відбулося 144 боєзіткнення, по 25 - на Покровському і Гуляйпільському напрямках
Ілюстративне фото
Фото: Генштаб

Розпочалася 1470 доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. Сили оборони відбивають спроби окупантів просуватися вглиб території України. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 144 бойових зіткнення.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Учора противник завдав одного ракетного удару, застосувавши одну ракету, 74 авіаційних ударів, скинув 255 керованих авіабомб. Крім того, застосував 8445 дронів-камікадзе та здійснив 3453 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 94 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Писанці, Вишневе Дніпропетровської області; Воздвижівка, Верхня Терса, Гуляйпільське, Копані, Чарівне, Долинка, Любицьке, Самійлівка, Новоукраїнка, Зелена Діброва, Гірке Запорізької області.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби противник завдав п’ять авіаударів, із застосуванням 15 авіабомб, здійснив 152 обстріли, з яких 5 – із застосуванням РСЗВ. 

На Південно-Слобожанському напрямку ворог двічі намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників в напрямку населених пунктів Зибине та Кругле.

На Куп’янському напрямку ворог п’ять разів атакував в бік Петропавлівки, Новоплатонівки та Курилівки.


На Лиманському напрямку противник атакував 10 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону в бік населених пунктів Шийківка, Ставки, Дробишеве, Лиман.

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили 10 спроб окупантів просунутися вперед в районах Закітного й Платонівки та у напрямку Різниківки й Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку окупанти наступальних дій не проводили.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 17 атак в районах населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Софіївка, Русин Яр та у бік Іллінівки й Новопавлівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 25 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Червоний Лиман, Родинське, Покровськ, Удачне, Молодецьке та в бік населених пунктів Кучерів Яр, Новоолександрівка й Новопідгороднє.

На Олександрівському напрямку противник атакував 11 разів у бік населених пунктів Тернове, Вишневе, Вороне, 

На Гуляйпільському напрямку відбулося 25 атак окупантів у районах Гуляйполя та у бік населених пунктів Залізничне, Варварівка, Гуляйпільське, Староукраїнка, Святопетрівка, Зелене, Цвіткове.

На Оріхівському напрямку відбулося два боєзіткнення з ворогом в районі Степногірська та Приморського.

На Придніпровському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний супротив на всіх ділянках фронту. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили п’ять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки окупантів.
Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 980 осіб. Також ворог втратив п’ять танків, чотири бойові броньовані машини, 32 артилерійські системи, дві реактивні системи залпового вогню, 1733 безпілотних літальних апарати, 232 одиниці автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки.

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies