Руйнувань зазнали 76 цивільних об’єктів, з них 65 житлових будинків.

Унаслідок обстрілів росіянами Донецької області загинула одна людина, п’ятеро – поранені, повідомили у Національній поліції.

Під вогнем перебували 8 населених пунктів: міста Добропілля, Костянтинівка, Краматорськ, Миколаївка, Слов’янськ, селища Олексієво-Дружківка, Шостаківка, село Дмитрівка.

Руйнувань зазнали 76 цивільних об’єктів, з них 65 житлових будинків.

На Слов’янськ росіяни скинули три бомби “КАБ-250” – вбили цивільну особу, ще двох людей поранили. Пошкоджено 63 приватних будинки.

З артилерії ворог вдарив по Костянтинівці – травмовано людину, пошкоджено приватний будинок.

У Добропіллі ворожий FPV-дрон влучив у цивільний автомобіль – є поранений.

Одну людину поранено в Олексієво-Дружківці внаслідок атаки FPV-дрона.

З початку вторгнення росіяни вбили у регіоні 4072 осіб, поранення отримали 8971. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи, повідомили в ОВА.