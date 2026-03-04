Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
У березні Росія 18 разів атакувала залізницю, серед головних цілей - рухомий склад

Ворог посилив атаки по залізничній інфраструктурі: від початку місяця пошкоджено 41 об’єкт. 

У березні Росія 18 разів атакувала залізницю, серед головних цілей - рухомий склад
російський обстріл залізниці на Сумщині

Від початку березня Росія завдала 18 ударів по залізничній інфраструктурі України - в середньому по шість на добу. Ворог використовує БПЛА та FPV-дрони.

Про це повідомила Укрзалізниця.

З початку місяця пошкоджено 41 об’єкт. Серед головних цілей - рухомий склад: зафіксовано пошкодження 17 одиниць. Також ворог б’є і по пасажирських вагонах. Так, сьогодні зранку в Миколаєві ворожий БПЛА атакував пасажирський вагон. Моніторингова група Укрзалізниці вчасно зафіксувала безпілотник у повітрі та евакуювала людей. Обійшлося без жертв, поранено оглядача поїздів.

Під ударами - також локомотиви, вантажні вагони та спеціалізована техніка, яка використовується для ремонту інфраструктури. Цього місяця ворог атакував і залізничні депо та мости. Найбільше обстрілів - поблизу лінії фронту.

"Попри все це, разом із військовими Укрзалізниця продовжує моніторити повітряний простір на маршрутах курсування поїздів. У разі виявлення небезпеки залізничники змінюють маршрут курсування поїздів, оперативно евакуйовують пасажирів із вагонів та вживають інших безпекових заходів. Для нас важливо зберегти сполучення з прифронтовими регіонами. Це - про логістику для мешканців і можливість евакуації до безпечніших областей України", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в кінці лютого Росія атакувала залізничну інфраструктуру чотирьох областей. 

