У березні Росія 18 разів атакувала залізницю, серед головних цілей - рухомий склад

Від початку березня Росія завдала 18 ударів по залізничній інфраструктурі України - в середньому по шість на добу. Ворог використовує БПЛА та FPV-дрони.

Про це повідомила Укрзалізниця.

З початку місяця пошкоджено 41 об’єкт. Серед головних цілей - рухомий склад: зафіксовано пошкодження 17 одиниць. Також ворог б’є і по пасажирських вагонах. Так, сьогодні зранку в Миколаєві ворожий БПЛА атакував пасажирський вагон. Моніторингова група Укрзалізниці вчасно зафіксувала безпілотник у повітрі та евакуювала людей. Обійшлося без жертв, поранено оглядача поїздів.

Під ударами - також локомотиви, вантажні вагони та спеціалізована техніка, яка використовується для ремонту інфраструктури. Цього місяця ворог атакував і залізничні депо та мости. Найбільше обстрілів - поблизу лінії фронту.

"Попри все це, разом із військовими Укрзалізниця продовжує моніторити повітряний простір на маршрутах курсування поїздів. У разі виявлення небезпеки залізничники змінюють маршрут курсування поїздів, оперативно евакуйовують пасажирів із вагонів та вживають інших безпекових заходів. Для нас важливо зберегти сполучення з прифронтовими регіонами. Це - про логістику для мешканців і можливість евакуації до безпечніших областей України", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в кінці лютого Росія атакувала залізничну інфраструктуру чотирьох областей.