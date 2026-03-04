Війна з Росією, корупція і низькі зарплати та пенсії: українці назвали основні виклики, - опитування КМІС

Більшість українців вважають головним викликом для України війну з Росією. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) 12-24 лютого 2026 року.

Отже, більшість респондентів – 65% – до топ-викликів зараховують війну. При цьому з них 53% назвали цей виклик першим.

Це означає, що майже половина респондентів на це запитання в першу чергу називали інші проблеми, а третина респондентів узагалі не говорили про війну.

"Можливо, протягом 4 років повномасштабної війни вона стала для багатьох українців «нормою життя», «звичайним контекстом». Відповідно, українці думають про інші виклики, які мають вирішувалися з урахуванням такого «контексту». Наприклад, багато хто говорив про енергетичну ситуацію. Респонденти прямо могли не говорити про те, що це є прямим наслідком війни, але, вочевидь, для багатьох це передбачалося «за замовчуванням»", - прокоментували в КМІС.

Серед інших важливих проблем: корупція (29% зараховують до топ-3), низький рівень життя / низькі зарплати та пенсії (26%), ситуація в енергетиці (24%), незадоволеність українською владою (19%), економічні проблеми (13%).

У КМІС зауважили, що на момент опитування ситуація в енергетиці на початку березня покращилася, тому ймовірно зараз менше людей говорили би про це (ніж це було під час опитування в середині лютого).

Соціологи окремо звернули увагу на "медійні" виклики, про які часто говорять публічні особи (експерти, журналісти, громадські активісти, політики тощо), але які нечасто називалися респонденти в першу чергу. Це питання проблем у сфері мобілізації, про які говорили загалом 8% респондентів (причому у цих випадках мова йшла про критику діяльності ТЦК). Разом з цим 6% респондентів говорили про в цілому порушення прав і свобод громадян / беззаконня. Частина з цих респондентів могли також могли мати на увазі мобілізацію.

Інше питання – розвиток авторитаризму / ерозія демократії. Серед топ-відповідей тільки порушення прав і свобод / беззаконня можна зарахувати до цього (6%). Також 1% респондентів говорили про обмеження свободи слова, а 0.3% говорили про, власне розвиток авторитаризму. Тобто цей виклик щонайменше зараз не є гострим у свідомості громадян. Це одна з причин, чому, наприклад, наразі українці переважно не бачать проблеми в тому, що вибори відкладені.

У КМІС зазначили, що про проблему корупції частіше говорять респонденти у віці 30-59 років. Водночас чим молодші респонденти, тим більше їх турбують економічні проблеми. Серед 18-29 річних кожен четвертий (24%) переймається цим (що важливо в контексті утримання молоді в країні). Також більш молоді респонденти частіше говорили про проблеми мобілізації (хоча навіть серед 18-29 річних цю проблему озвучили 13%).