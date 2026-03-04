Щоб небо р-р-ричало: Збір ПриватБанку та Благодійного фонду "Сан" на дрони для "Хартії"

Стартував спільний благодійний збір ПриватБанку та благодійного фонду «Сан», який має на меті зібрати 20 мільйонів гривень для 2-го корпусу НГУ «Хартія». Залучені кошти використають на закупівлю БпЛА.

У сучасній війні дрони виконують ключову роль. Надалі їхній внесок у хід бойових дій лише зростатиме.

«Оператори дронів ворога завдають нашим військам більшість втрат, блокують деякі райони та маршрути. Наше завдання — боротьба за панування у малому небі, і у сучасній війні дронів ми повинні здобути перевагу», — пояснює командир взводу БпЛА бригади «Хартія» Юрій Бутусов.

Чим більше в небі українських БпЛА, тим більш захищеними є цивільні та військові. Збір від БФ «Сан» за підтримки ПриватБанку ставить за мету підсилити цей захист придбанням «Мавіків», «Шарків» та «Вампірів».

«Наш спільний збір для “Хартії” – це вияв об’єднання зусиль великого бізнесу, благодійників і суспільства задля захисту життів українців. Ми пишаємось бути надійним партнером, якому довіряють, і надавати свою масштабну екосистему зручних банківських інструментів, щоб кожна гривня у цей важливий для обороноздатності країни збір якомога швидше перетворилась у необхідні засоби для військових», — зазначила Олеся Жулинська, керівниця зі зв’язків з громадськістю та комунікацій ПриватБанку.

Долучитися до збору дуже просто, адже ПриватБанк надає свої надійні та легкі у використанні канали для благодійності. Задонатити можна у будь-який зручний спосіб:

через Конверт https://next.privat24.ua/env/donate/a460d0cc

через меню «Добро» в Приват24

за посиланням на сайті: https://dobro.privatbank.ua/view/377

у банкоматах та терміналах самообслуговування, або в будь-якому з відділень ПриватБанку.

Довідка. «Хартія» була створена на початку повномасштабної війни у 2022 році як добровольче формування у складі ТрО ЗСУ, яке захищало Харківщину, брало участь у Харківській наступальній операції, боях на Сватівському напрямку та в Бахмуті.

У 2023 році «Хартія» трансформувалася у 13-ту бригаду оперативного призначення НГУ, утримуючи рубежі на Куп'янсько-Лиманському напрямку, зокрема в Серебрянському лісі, а з травня 2024-го обороняє Харків та північ Харківщини.

15 квітня 2025 року на базі 13-ї бригади був створений 2-й корпус НГУ «Хартія» на чолі з полковником Ігорем Оболєнським, який протягом вересня-грудня 2025 року провів успішну контрнаступальну операцію на Куп’янському напрямку, що триває.