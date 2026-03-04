ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Війна

Нацгвардійці знищили російський ЗРК С-400 «Тріумф» на Бєлгородщині

Завдяки цьому вдалося суттєво знизити активність російської ППО на Харківському напрямку.

Нацгвардійці знищили російський ЗРК С-400 «Тріумф» на Бєлгородщині
Фото: скриншот

Підрозділ ударних БпЛА Lasar’s Group зі складу Нацгвардії провели операцію з виявлення і знешкодження ЗРК спільно з 429-ю окремою бригадою безпілотних систем “Ахіллес” та Угрупуванням Обʼєднаних сил.

Як зазначає Нацгвардія, після проведеної спільної аналітичної роботи, аеророзвідка 429-ї ОББС розвідала ворожу територію і виявила зенітно-ракетний комплекс. Інформація про нього була передана підрозділу ударних БпЛА НГУ “Lazar’s group”. 

Екіпажі здійснили виліт у район зосередження комплексу С-400 “Тріумф” і завдали точних ударів.

﻿
