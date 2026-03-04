Завдяки цьому вдалося суттєво знизити активність російської ППО на Харківському напрямку.

Підрозділ ударних БпЛА Lasar’s Group зі складу Нацгвардії провели операцію з виявлення і знешкодження ЗРК спільно з 429-ю окремою бригадою безпілотних систем “Ахіллес” та Угрупуванням Обʼєднаних сил.

Як зазначає Нацгвардія, після проведеної спільної аналітичної роботи, аеророзвідка 429-ї ОББС розвідала ворожу територію і виявила зенітно-ракетний комплекс. Інформація про нього була передана підрозділу ударних БпЛА НГУ “Lazar’s group”.

Екіпажі здійснили виліт у район зосередження комплексу С-400 “Тріумф” і завдали точних ударів.