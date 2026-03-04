Суд скасував арешт колеса огляду на Контрактовій площі в Києві

У Києві суд скасував арешт оглядового колеса на Контрактовій площі, тому столична влада шукає правові механізми врегулювання статусу об'єкта, що дасть змогу привести його у відповідність до вимог законодавства, будівельних норм і стандартів безпеки.
Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський, передає пресслужба КМДА.
"Для міста принципово, щоб об’єкт, який розміщений у центрі столиці, працював виключно в правовому полі та відповідав усім вимогам безпеки. Саме тому зараз опрацьовуємо правові механізми врегулювання статусу оглядового колеса на Контрактовій площі", – зазначив Мондриївський.
Він також зазначив, що судові процеси тривають.
Для напрацювання подальших рішень у КМДА відбулася робоча нарада за участі представників Подільської районної держадміністрації та профільних структурних підрозділів міської влади.
"Контрактова площа є історичним простором Подолу, тому будь-який об’єкт на цій території має відповідати безпековим стандартам і містобудівним вимогам. Свого часу проєкт оглядового колеса реалізували як пілотний, і він став частиною туристичного простору району", – зауважив Мондриївський.
За його словами, подальше функціонування атракціону можливе лише за умови повної відповідності законодавству та технічним вимогам.
Контекст
- У грудні минулого року Прокуратура звернулася до суду з проханням заборонити експлуатацію Колеса огляду на Подолі через незадовільний стан атракціону. Крім того, посадовці КМДА отримали підозри у тому, що атракціон роками працював без дозволів.
- 6 січня 2026 року суд заарештував атракціон із забороною користування ним.
- Атракціон було встановлено у 2017 році.