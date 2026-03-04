ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Суд скасував арешт колеса огляду на Контрактовій площі в Києві

КМДА шукає способи привести атракціон у відповідність до вимог законодавства. 

Суд скасував арешт колеса огляду на Контрактовій площі в Києві
Колесо огляду
Фото: Макс Левин

У Києві суд скасував арешт оглядового колеса на Контрактовій площі, тому столична влада шукає правові механізми врегулювання статусу об'єкта, що дасть змогу привести його у відповідність до вимог законодавства, будівельних норм і стандартів безпеки.

Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський, передає пресслужба КМДА.

"Для міста принципово, щоб об’єкт, який розміщений у центрі столиці, працював виключно в правовому полі та відповідав усім вимогам безпеки. Саме тому зараз опрацьовуємо правові механізми врегулювання статусу оглядового колеса на Контрактовій площі", – зазначив Мондриївський.

Він також зазначив, що судові процеси тривають.

Для напрацювання подальших рішень у КМДА відбулася робоча нарада за участі представників Подільської районної держадміністрації та профільних структурних підрозділів міської влади.

"Контрактова площа є історичним простором Подолу, тому будь-який об’єкт на цій території має відповідати безпековим стандартам і містобудівним вимогам. Свого часу проєкт оглядового колеса реалізували як пілотний, і він став частиною туристичного простору району", – зауважив Мондриївський. 

За його словами, подальше функціонування атракціону можливе лише за умови повної відповідності законодавству та технічним вимогам.

Контекст

