Голова Українського інституту національної пам’яті Олександр Алфьоров зазначив, що наразі триває обговорення в робочій групі щодо узгодження святкових та памʼятних дат.

Про це він розповів в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

Він навів приклад, що день початку повномасштабної війни з Росією - 24 лютого - залишиться для українців значущою датою, але у сьогоднішній війні визначальною буде дата Дня перемоги.

"У нас є дати, які завжди залишатимуться в свідомості людей. Це розстріли на Майдані 20 лютого, а також 24 лютого - ця подія ніколи не зітруться з пам’яті українців, навіть враховуючи, що 19 лютого 2014 року історично визначено дослідниками як дата початку війни. Зараз у нас триває обговорення в робочій групі щодо святкових та памʼятних дат: як узгодити і збалансувати цю історію. Бо надмірна кількість дат теж не потрібна, бо тоді все губиться. Ми можемо мати одну дату на рік, а можемо мати їх сотню, але якщо ні те, ні інше не буде зрозумілим і відповідно вшанованим, то це все не має сенсу", - пояснив Алфьоров.

На запитання, які дати сьогоднішньої війни, на його думку, потрібно виносити на загальнонаціональний рівень, голова інституту зазначив, що в першу чергу це тиждень 19, 20 і 24 лютого.

"Всі ці дати вже промарковані і більш зрозумілі нашим співгромадянам. Скажімо, день звільнення Херсону для мене є дуже важливим, бо моя дружина з Херсону, мої діти напівхерсонці. Зрозуміло, що на сьогодні це одна з загальних національних пам’ятних дат, коли українська зброя звільнила велике місто - обласний центр. Але, звісно, такі історії пошануються на рівні органів місцевого самоврядування", - додав він.

Що стосується 24 лютого, Алфьоров зазначив, що ця дата має кілька вимірів.

"24 лютого ми відчули величезну мобілізацію та солідаризацію всього народу. Хтось пішов у тодішні військкомати, хтось почав готувати коктейлі "Молотова", хтось вийшов на вулиці, хтось намагався врятувати життя своїх дітей, дружин, членів сім’ї. Але вся країна отримала неймовірне щеплення для наступних поколінь про те, що таке ціна свободи і ціна людських життів. Тому природно, що 24 лютого залишиться для нас значущою датою, але це більше про спогади та потрясіння. Все ж таки, у цій війні дата буде лише одна — це День перемоги", - наголосив голова Інституту нацпам'яті.